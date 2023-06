Invitat în podcastul lui Jorge, Sebastian Dobrincu a mărturisit prin ce trece acum. În vârstă de 24 de ani, Sebastian recunoaște: „Am multe momente de anxietate maximă și nu mi le explic.

Am căpătat o anxietate dubioasă în ultimul an, nu pot să ies singur pe stradă. Dacă nu am un prieten, fie iubita mea, fie cineva cu mine, am o anxietate. Nu am reușit să controlez starea asta. Secretul este să nu-ți pese”, a povestit el pe YouTube, conform protv.ro.

În același interviu, Sebastian Dobrincu a mărturisit că el nu pune preț pe lucrurile materiale. Are o mașină scumpă, haine de brand, însă nu acestea sunt importante pentru el. „Nu sunt un tip materialist, o spun descriptiv.

Nu sunt atras de lucrurile scumpe. Poți să te îmbraci frumos fără să cheltui o avere. Dacă nu ai gust, nu ai stil, banii pot să-ți ușureze treaba. Nu sunt ipocrit, am și eu 2-3 lucruri care-mi plac, pentru că nu am găsit echivalentul lor undeva mai ieftin. Nu e ceva pe care pun preț. Pun preț pe ce am în cap, pe cum pot să mă prezint în fața unui om”, a mai zis el.

Sebastian Dobrincu are o relație cu cântăreața Ioana Ignat

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat formează unul dintre cele mai frumoase cupluri. Tânărul antreprenor și cântăreața nu se gândesc momentan la căsătorie. În prezent, Sebastian Dobrincu se concentrează pe dezvoltarea afacerilor sale și nu are planuri de a se căsători cu Ioana Ignat.

Cei doi sunt împreună de mai bine de un an și par să se înțeleagă de minune. Ioana Ignat a declarat într-un interviu recent că este foarte fericită alături de Sebastian Dobrincu și că îl susține în tot ceea ce face. Ea a spus că îi place să petreacă timpul alături de el și că își dorește să mențină relația lor așa cum este, fără a se grăbi cu căsătoria.

Invitat la podcastul lui Jorge, Sebastian Dobrincu mărturisește că nu își dorește să facă un contract prenupțial atunci când se va căsători. Tânărul antreprenor își dorește să împartă totul cu jumătatea lui. „Eu cred că lucrurile merg într-o direcție foarte frumoasă. Eu urăsc birocrația, nu suport niciodată. Este o formalitate puțin importantă pentru mine. Mi se pare mai sigur să existe decât să nu existe.

Vreau ca femeia de lângă mine să fie de acord să clădim și să împărțim împreună. Sunt dispus să împart tot”, a explicat Sebastian Dobrincu în podcastul „Vorba lu Jorge”.

Cine este Sebastian Dobrincu

Sebastian Dobrincu, care a fost jurat la „Imperiul Leilor”, este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing și care are în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack.

El a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Însă povestea lui e și mai interesantă de atât. Născut în București, Sebastian a fost pasionat de programare si tehnologie încă de la o vârstă fragedă.

