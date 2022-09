„La mijloc” e podcastul prezentat de Codin Maticiuc și Anghel Damian. În prima ediție din noul sezon ei o au invitată pe Theo Rose, care e cântăreață, jurat la „Vocea României”, dar și actriță în serialul „Clanul”, regizat chiar de către Anghel Damian și difuzat pe Pro TV.

În teaser-ul interviului cu Theo Rose, Codin Maticiuc le adresează mai multe întrebări celor doi, însă una face legătură cu viața lor personală.

„Vreau să te întreb: Tu o iubești pe Theo Rose? Eu asta aș vrea să știu. Atenție! Rămâneți pe recepție. Anghel Damian?”, îl întreabă Codin Maticiuc pe Anghel Damian.

Vizibil emoționat, el a răspuns: „Această chestiune nu poate fi exprimată în cuvinte, cum ți-am spus și mai devreme. Sunt lucruri care sunt atât de profunde și de complexe că nu există vocabular pentru asta”.

Theo Rose, declarații despre despărțirea de Alex și relația cu Anghel Damian

După ce a fost surprinsă de Cancan sărutându-se cu Anghel Damian, Theo Rose a dezvăluit că de iubitul ei Alex Leonte s-a despărțit cu ceva vreme înainte și că el știe faptul că ea are o nouă relație. „Măi oameni, a apărut acest articol în Cancan, articolul din care reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea.

Recomandări Alexandru Arșinel, internat în spital. Actorul se află la Terapie Intensivă

Lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine, doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea. Eu mai degrabă am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea. Și să anunț eu la un moment dat, să trec prin ele. Că s-a întâmplat asta, că ne-am despărțit”, a spus pe Instagram cântăreața, care a povestit cronologic cum s-au întâmplat lucrurile.

„Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel, noi am vorbit despre asta, ne-am despărțit în primul rând pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta pentru că am zis că o să vorbim deschis și o să ne fim alături unul altuia. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și corectă cu Alex, el vă poate confirma chestia asta”, a mai povestit ea.

