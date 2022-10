Cristian Boureanu a vorbit despre relația pe care o are cu Dumnezeu, dar și despre faptul că nașterea lui a reprezentat un adevărat miracol, dat fiind faptul că mama sa a pierdut 9 sarcini înainte de a-l aduce pe el pe lume, notează wowbiz.ro.

„V-ați dat seama ce așteaptă Dumnezeu de la dumneavoastră?”, a întrebat Denise Rifai.

Cristian Boureanu a răspuns și a spus că nu. „Este una dintre părerile de rău pe care le am în ultimii 10 ani. Nu reușesc să-mi dau seama exact ce am de făcut, ce fac cu atâtea lucruri pe care le știu și încă mai caut. Un lucru îl știu. Adevărul te va elibera. Mama nu a plecat gravidă în Zambia, a rămas gravidă în Zambia, pentru că au stat 2 ani acolo. Întâmplător, acolo, când s-a dus să avorteze, i s-a spus că e o problemă care poate fi rezolvată. Așa că nimic nu este întâmplător în viață”, a spus el.

„Mai caut. Am răbdare. Și până la urmă mai e un lucru pe care l-am constatat și cred că a fost unul dintre secretele vieții mele fericite, pentru că eu am fost un om fericit și sunt un om fericit, în ciuda multor probleme pe care le am. Viața trebuie trăită la timpul prezent și întotdeauna să știi că s-ar putea să fie mai frumoasă călătoria decât destinația. Trebuie să fii, acolo unde ești, cu toată ființa ta”, a mai declarat Cristian Boureanu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Mama lui Cristian Boureanu a murit în 1996. Cristian Boureanu a recunoscut acum că a avut o relație dificilă cu femeia care i-a dat viață, crede că aceasta nu ar fi acum mândră de el. Atunci, el a lăcrimat în fața prezentatoarei Denise Rifai. „Cred că mama nu ar fi mândră de mine foarte tare. Aveam o comunicare greoaie cu mama. Era o femeie severă, râdea foarte mult, dar era foarte severă. Probabil așa am fost și eu cu copilul meu, extrem de sever, dar întotdeauna distracție, glumă, trebuia să se facă.

Pe de altă parte, mama ar fi fost mândră de un lucru: că eu am învățat să fiu fericit. Ea nu a fost o femeie fericită. Și la mama m-am gândit acum un an, când am hotărât să încep să mă pun pe mine pe primul loc. Pentru că viața nu știi cât de lungă este”, a mai spus Cristian Boureanu la Kanal D.

Cristian Boureanu a avut două mandate de deputat în Parlamentul României, fiind etichetat de presă ca „tânăra speranţă liberală”, „cel mai tânăr milionar din politică” şi „deputatul Playboy”. În 2012, s-a retras din politică, demisionând din toate funcţiile deţinute în cadrul Partidului Naţional Liberal.

Cristian Boureanu a trecut şi prin experienţa vieţii în spatele gratiilor, după ce a fost acuzat de trafic de influenţă şi, de asemenea, a fost şi protagonistul unui scandal uriaş în 2017, când a fost acuzat de ultraj.

