Femeie de afaceri, Oana Mizil face parte din celebra familie Niculescu Mizil, iar trecutul său, marcat de istoria influentă a bunicului său înainte de 1989, i-a adus deseori în presă supranumele de „prințesa comunistă”.

De-a lungul timpului, Oana Mizil a cochetat cu politica, unde a ocupat două mandate de deputat, dar a fost și implicată într-un proces care s-a finalizat cu o condamnare cu suspendare. În plan profesional, aceasta a condus afaceri, abordând domenii precum modă, bijuterii de lux, industria produselor gourmet de ciocolată.

În ceea ce privește viața personală, povestea sa de iubire cu Marian Vanghelie a fost intens mediatizată, culminând cu obținerea unui ordin de restricție împotriva acestuia. Cei doi au împreună o fiică, iar relația lor a captat interesul tabloidelor ani de-a rândul.

Oana Mizil: „N-a dat niciodată în mine, n-a ridicat niciodată mâna asupra mea”

În emisiunea lui Denise Rifai, ea a negat zvonurile că Marian Vanghelie a bătut-o. În timpul relației cu acesta, Oana Mizil a ajuns în spital. Ea le-a transmis medicilor că a fost agresată fizic de către partenerul ei. Ulterior, și-a schimbat declarația în fața jurnaliștilor și a negat faptul că ar fi fost vorba de un abuz din partea lui Marian Vanghelie.

„Nu m-a bătut. N-a dat niciodată în mine, n-a ridicat niciodată mâna asupra mea. Marian Vanghelie, după perioada aceea grea, 2015, și apoi după condamnare, a devenit puțin mai furios. Sunt lucruri despre care nu îmi place să vorbesc, dar atât vă spun că nu a dat niciodată în mine. Mie nu îmi place să îmi spăl rufele în public, așa am învățat eu din familia mea”, a spus ea la Kanal D.

Și a continuat: „Într-adevăr, nicio femeie nu trebuie să se lase să fie abuzată nici verbal, nici fizic, absolut deloc. Marian nu a venit la mine și a spus că trebuie să mă întorc acasă, să spun presei ce s-a întâmplat atunci. A fost o ceartă un pic mai dură, el nu înțelegea să se oprească, țipa, și atunci am zis că trebuie să închei acel eveniment.

Repet, nu a dat niciodată în mine, nu a fost agresiune fizică, nu este acesta motivul despărțirii dintre noi. Niciodată nu m-a obligat nimeni să fac altceva, decât ceea ce cred. Eu am considerat că a fost momentul să mergem pe alte căi din alte motive”.

„Eu cu Marian am devenit parteneri în ianuarie-februarie 2011”

În aceeași emisiune, Oana Mizil a spus dacă l-a înșelat pe fostul ei soț cu Marian Vanghelie. Ea a fost căsătorită cu un om de afaceri din Liban, Jamil Tohme. „Nu! Marian era despărțit, de doi ani de zile, eu, deja, din 2010, luna septembrie vorbisem cu Jamil despre divorțul nostru. Eu cu Marian am devenit parteneri în ianuarie-februarie 2011. Eu deja mă despărțisem de Jamil. Marian, un foarte bun cunoscător de oameni, văzuse vulnerabilitatea mea și cu frumosul…

Ne-am asumat, deci noi am plecat deschis în Megeve, în februarie 2011. Nu ne-am ascuns deloc. Am plecat eu cu Marian, cu mama mea, cu Donca, cu soțul ei, Donca fiind mătușa mea, cu prietenii noștri toți. Ne-am îmbarcat în avion. Toată lumea ne-a văzut, nu ne-am ascuns nici o secundă. Adică, nu am plecat fiecare pe căi separate. Și chiar a fost așa foarte haios că în Megeve, la un moment dat, făceam baie în piscină, în vila noastră de acolo.

Și îi zic lui Marian «Uite se uită cineva pe geam!», «E, se uită cineva pe geam. Vezi tu zăpadă». Era un băiat care ne făcea poze. Până să iasă Marian și să îl alerge pe omul ăla prin zăpadă pe acolo, prin nămeți… Deci, ne-am dat seama că suntem filmați. După care, am fost filmați pas cu pas. Intram într-un magazin, intrau după noi. Noi ne-am asumat și el a ieșit în declarație și am hotărât de comun acord ca el să iasă, nu eu ca femeie. Așa era bărbătește”, a mai spus ea la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

