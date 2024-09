Cântăreața Oana Radu, una dintre cele mai apreciate artiste din România, a fost invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Oana Radu și-a făcut cunoscută vocea prin participarea la o emisiune de talente, însă succesul ei a atins noi culmi începând cu anul 2014, odată cu transformarea sa fizică și muzicală spectaculoasă. Viața cântăreței, marcată şi de o luptă intensă cu kilogramele în plus, a fost subiect de interes în presa mondenă din România.

Cântăreața a răspuns în cadrul emisiunii de la Kanal D la una dintre cele mai incomode întrebări. De câte ori a fost lovită artista de bărbații cu care a fost într-o relație? Oana Radu a spus tot adevărul în emisiunea lui Denise Rifai.

„Oamenii care au o viață în trecut, cu abandon, violență în familie, cu o situație grea ajung să intre în relații toxice, care sunt cele mai periculoase și fix asta atragi. M-am luptat cu treaba asta, până când am ieșit din căsătoria cu fostul meu soț și a fost cu adevărat o victorie, pentru că am închis această rană. De frica abandonului, am stat și am îndurat fiecare situație. Nu o să spun de câte ori m-au lovit bărbații, ar fi urât să spun lucrul ăsta la televizor, nu aș vrea să influențez publicul la un mod atât de negativ. Am fost de multe ori în situații limită în relațiile pe care le-am avut, deși au fost maxim 3. Terapia e singura soluție să ieșim din relații toxice și regret că nu am apelat la asta mai devreme”, a declarat cântăreața, la „40 de întrebări”, potrivit WOWbiz.ro.

„Eu asociam iubirea cu mâncarea. Așa am ajuns la 120 de kilograme”

Artista a vorbit deschis despre lupta sa cu kilogramele în plus, dezvăluind cum a reușit în trecut să slăbească 52 de kilograme, dar și despre provocările care au apărut ulterior.

„Mâncarea era singurul loc în care mă regăseam. Era fericirea mea și mâncam ca să îmi vindec stările.”, a spus Oana Radu. Din cauza aceasta, în 2019 artista a ajuns să cântărească peste 100 de kg, dar în 50 de zile a reușit să slăbească aproximativ 30 de kg.

Oana Radu a mărturisit că, de-a lungul timpului, a avut tendința de a mânca compulsiv pentru a-și calma stările emoționale, fapt care i-a afectat greutatea și sănătatea.

„Eu asociam iubirea cu mâncarea. Așa am ajuns la 120 de kilograme. Brusc, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva cu viața mea și am hotărât să slăbesc. Am ținut o dietă pe care am găsit-o pe internet. Am slăbit în 8 luni 52 de kilograme. O dietă hiperproteică, nu sănătoasă. N-am făcut deloc sport și slăbitul a fost unul ușor nociv, nesănătos, dar cu toate astea am reușit să o fac. În toată această perioadă creierul meu a adunat frustrări, pentru că eu mă privam de la diferite alimente care îmi hrăneau creierul, ficatul, stomacul ș.a. și mâncam doar carne și legume, ceea ce nu este sănătos. Și automat creându-ți aceste frustrări, neoferindu-i corpului tău toți macronutrienții de care el are nevoie, la un moment dat, după 5, 6 luni, un an o să simți nevoia să mănânci lucruri pentru că te simți trist, ai atacuri de panică, ai anxietate, ai tot felul de stări pentru că la nivel de proces chimic, în creierul tău se întâmplă niște situații. El așa reacționează. El trebuie să își ia revanșa pentru frustrările pe care tu i le-ai creat. Și așa am ajuns să mănânc din nou și să mă reîngraș”.

