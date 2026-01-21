Cristina Ciobănașu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste de la noi. Recent, vedeta a ales să răspundă unei întrebări incomode.

„Of, of, of…pe asta cu nunta o înțeleg, pentru că am vorbit în mod public despre asta. Dar pe asta cu copilul…frumoșii mei, întrebarea asta nu se adresează. Nu contează că sunt persoană publică, nu contează că sunt prietena ta cea mai bună sau că suntem parte din familie.

O astfel de întrebare nu se adresează, mai ales unei femei. Nu știi niciodată prin ce a trecut acea femeie. Nu zic că este cazul meu, dar pot găsi în mintea mea, într-o fracțiune de secundă, 15 exemple prin care poți răni o femeie, adresând întrebarea asta. Referitor la când o să fac nunta, veți afla, căci voi posta sigur”, a mărturisit Cristina Ciobănașu pe rețelele sale de socializare.

Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de patru ani. Relația lor a început la scurt timp după ce actrița s-a despărțit de Vlad Gherman după o relație de 8 ani. Anul trecut, vedeta mărturisește că la început nu a dat șanse relației sale cu Alexandru, recunoscând că sunt destul de diferiți.

„Totul s-a întâmplat treptat, și mă bucur că a fost așa. La început, nu credeam că relația noastră va rezista în timp. Suntem destul de diferiți, iar găsirea unui echilibru între noi a fost un proces. Nu ne-am pus presiune unul pe celălalt, dar, pe măsură ce lunile treceau, am început să simțim că ceea ce trăim devine din ce în ce mai serios și că sentimentele noastre creșteau tot mai mult. Așa au evoluat lucrurile, iar acum, la patru ani distanță, suntem amândoi conștienți de cât de mult ne dorim să îmbătrânim împreună.

Și mutatul împreună s-a întâmplat treptat, după câteva luni bune, tocmai ca să nu simțim că există vreo presiune. Încercam să ne lăsăm unul altuia loc să respirăm. Aveam multe discuții în contradictoriu și ne-am străduit mult amândoi să înțelegem felul de a fi al celuilalt.

Nu a fost o perioadă tipică de început de relație plină de norișori roz și curcubeie și asta cred că ne-a ajutat să construim o bază solidă”, a declarat Cristina pentru revista VIVA!

