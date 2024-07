Vedeta a reacționat imediat, postând un mesaj prin intermediul căruia a transmis că astfel de curiozități sunt lipsite de respect și pot atinge puncte sensibile. Ea și-a sfătuit fanii să nu mai pună astfel de întrebări, pentru ca și cineva să nu se simtă jignit.

De asemenea, Ilona Brezoianu a spus că nu este necesar ca un cuplu să aibă copii imediat după nuntă.

„Vă rog eu, în general, nu mai puneți asemenea întrebări nimănui. E chiar o lipsă de respect. Sau să ne vedem la botez. Gen poate omul nu poate să facă copii sau cine știe… Nu poți spune asemenea urări sau să atingi un asemenea punct sensibil. Nu trebuie ca după nuntă să faci copii. Ce aveți?”, a scris Ilona Brezoianu pe InstaStory.

S-a cununat civil în urmă cu o lună

În urmă cu o lună, Ilona și partenerul ei, pe care l-a ținut mult timp departe de ochii curioșilor, au făcut cununia civilă.

„Nu a durat mult să organizăm. A fost ceva extrem de restrâns, doar cu familia și câțiva prieteni și cam atât, adică nu a fost o mare desfășurare de forțe. Am mers după la un restaurant și cam asta a fost tot (…) Am stabilit din timp, cam de o lună am pus ceremonia asta pentru că nu poți să stabilești spontan.

Când am stabilit data a fost acum o lună, ca să găsim un loc care să ne avantajeze. Erau toate programările de dimineață, iar noi am vrut un pic mai târziu și atunci nu a fost așa ceva nu știu planificat cu mult timp înainte. Aveam de gând să facem asta, dar nu știam exact când”, a declarat Ilona Brezoianu la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

