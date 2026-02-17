Laura Cosoi trăiește cele mai frumoase clipe din viața ei, iar recent a dezvăluit cum își petrece timpul. Deși sarcina este avansată, vedeta este la fel de activă și implicată din diverse proiecte.

„Copiii la ski. Am dormit până la 10:00. Am timp de masaj, shopping, serial turcesc, prieteni, filmări. Planuri, planuri, planuri”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean formează unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz. Recent, prezentatoarea TV a recunoscut că nu este totul roz în căsnicia ei.

„Relațiile se schimbă odată cu anii. Legătura dintre soț și soție nu mai e doar despre doi oameni …la un moment dat devine despre o lume întreagă construită împreună. Apar copiii, vin provocările, se adună oboseala, responsabilitățile, zilele în care pare că totul trebuie rezolvat simultan. Și, paradoxal, în familiile cu mulți copii se întâmplă uneori ceva neașteptat: câteodată unul dintre noi reușește să se descurce mai bine cu toți copiii decât amândoi împreună.

Și atunci apare întrebarea: de ce ne complicăm viața uneori? De ce ne încurcăm în reproșuri, în comparații, în tensiuni, când lucrurile ar putea curge firesc, lin, natural? Poate pentru că abia aici începe, de fapt, arta conviețuirii. În găsirea acelui ritm comun, în coregrafia vieții de zi cu zi, când pașii nu sunt perfecți, dar sunt împreună”, a transmis prezentatoarea emisiunii „Vacanță de vedetă”, în mediul online.