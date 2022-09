Ce afacere a ratat actrița Anca Dinicu, una pentru căței: ”Găsisem și o croitoreasă”

Actrița Anca Dinicu face parte din noul val. A cules aprecieri pe scena teatrului și în filme, este angajată la Teatrul ”Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea și cunoscută pentru rolul ”Gina Felea” din ”Băieți de oraș”.

Bucureșteancă la origini, bruneta este o prezență ce aduce multă bună-dispoziție nu doar în cercurile sale, ci de fiecare dată când oferă interviuri. Prezentă în cadrul podcastului de vacanță ”Funny și simplu” al lui Mihai Morar, Anca a vorbit despre ea, despre amintiri pe care le are sau de întâmplări povestite de cei dragi.

”Când se uita la mine, înghețam!”

Anca Dinicu

Actrița a primit ”botezul”, practic, la o vârstă fragedă, la 8 ani, când a prins un rol într-o scenetă alături de Stela Popescu, una dintre cele mai iubite actrițe ale României. Nu a vrut să se facă actriță, neapărat, „luam totul ca pe o joacă”, a recunoscut ea însăși. „Era nevoie de o fetiță care să joace acel rol. Iubitul unei vecine de palier, Liliana Popa, cea care m-a și îndrumat către această profesie, lucra la TVR 1. N-am dat un casting, s-a întâmplat!”, a rememorat Anca.

Carmen Tănase spunea despre ea că este o actriță la care se uită ca și cum s-ar privi în oglindă. Pe lângă rolurile cu ea, cu Dana Dogaru, cu alte actrițe din generația de aur a teatrului românesc, Anca Dinicu nu a uitat de interacțiunea cu Florina Cercel. A avut un impact uriaș. ”Când doamna Florina Cercel se uita la mine, înghețam! «Aoleu, ce-am făcut?», mă întrebam. Stăteam acolo, la Palatul Copiilor, ușor cocoșată, când mi-a zis: «Îndreaptă spinarea aia, nu mai sta ca o fetiță necăjită! Și dă-ți cocul ăla, nu vezi ce cap de struț ai?!». Mi-era un pic frică. Consideram că sunt certuri părintești, nu din răutate. Doamna Florina mă certa cel mai tare, dar mă și iubea foarte tare”, a povestit tânăra actriță.

”Mama este erou, mergea în aceeași zi la trei spitale diferite”

Anca Dinicu

Anca Dinicu este născută pe 9 decembrie 1989, în preajma Revoluției. ”Stăteam fix lângă unitatea militară, pe lângă stadionul Steaua. I-a trecut mamei un glonț pe lângă cap! Iar altul s-a oprit în tocul ușii. Pe mine m-au băgat în toaleta de serviciu, iar tata era în piață. Mama era înnebunită că tata nu se mai întorcea acasă. Eu aveam două săptămâni. Tata era la Revoluție”, i-a povestit Anca lui Mihai Morar.

Mama este eroul personal: ”Eu mă operam de apendicită, sora mea de deviație de sept, iar tata avea cancer. Mama e un erou, mergea în aceeași zi la trei spitale diferite. Nu știu dacă e bine ce-am învățat. Ea nu s-a pus niciodată pe ea pe primul loc. Grija și iubirea pentru cei din jurul ei erau cele mai importante. Ea mi-a spus, deși a făcut fix pe dos toată viața: «Anca, tu trebuie să faci tot ceea ce e mai bine pentru tine!»”.

”Dacă fac nuntă, am o sută de femei. Nemăritate”

Chiar dacă la petreceri refuză să o interpreteze pe ”Gina Felea”, personajul de la TV din ”Băieți de oraș” care i-a adus notorietate, Anca Dinicu are o sumedenie de prietene. Și nu doar pe rețelele de socializare, ci în viața reală.

”Am prietene de când aveam 6 ani, pe altele de-abia le-am cunoscut. Am grupuri de WhatsApp. Gătim, stăm la povești, o dată pe săptămână avem un ritual. Nu ne nimerim toate, fiecare are programul zbuciumat. Dacă fac o nuntă, am 100 de femei… Nemăritate! Sunt prietene. Nu mă port cu o fată pe care o cunosc de 20 de ani altfel decât (cu) una pe care am cunoscut-o de câteva luni. Da, nu am atât de multă încredere cu toate, nu spun orice oricui. Dar, în timp, își câștigă sau nu încrederea. Am nevoie de hrana socială, întâlniri, îmi place cu oameni. Eu cu mine stau doar când mi-e rău, să nu îmbolnăvesc lumea! Am și zile, rar!, când sunt doar eu cu mine. Și de ziua mea, anul trecut, mă simțeam rău, dar tot au venit 15 fete să mă sărbătorească, iar eu de-abia mă țineam pe picioare. Îmi place să mă distrez și să-i distrez pe oameni”, a explicat Anca Dinicu.

Ce afacere a irosit

Anca are doi căței și a vrut să-și aloce o parte din banii câștigați în carieră unei afaceri. Cu haine și accesorii pentru patrupede! Dar a venit pandemia, a pierdut puțini bani. ”Am zis să fac și eu. Am dat comandă, am investit, n-am băgat prea mulți bani, totuși. Eram pe punctul de a găsi o croitoreasă… Luasem și ochelari pentru căței. Și n-am mai făcut afacerea!”, a declarat Anca.

Merge la multe show-uri de stand-up, dar nu concepe să fie chiar ea în centrul atenției, pe scenă, să performeze în acest domeniu: ”Micutzu mi-a zis să vin să fac stand-up. Dar, dacă aș fi singură pe scenă, mi-ar fi frică! E presiunea prea mare. Și dacă nu râd în momentul ăla în care eu știu că trebuie să râdă, eu leșin! Mai bine să nu fie un text scris de mine, ci să fie scris de domnul Shakespeare”.

