Anca Dinicu a postat două imagini de pe plajă, atunci când s-a afișat cu burtica de gravidă. În stilul caracteristic, actrița a spus că se bucură de această perioadă unică, așteptându-se și la comentarii în care internauții să îi spună că a luat câteva kilograme în plus.

„Dacă nu scriu nimic, nu e bine. Dacă zic: Unde-s doi, puterea crește, e lame. Dacă scriu ceva în engleză, vă prindeți că e copy paste, pun o melodie să pară muncită postarea și voi să-mi lăsați comentarii în care să spuneți că m-am îngrășat”, a scris Anca Dinicu pe Instagram.

Cum a aflat că este însărcinată

Recent, Anca spunea că nu se aștepta să rămână gravidă, mai ales că din punct de vedere medical, nu putea face asta fără un tratament. Vedeta spune că este un miracol că va avea un copil și și-a dorit să treacă peste primul trimestru ca mai apoi să dea marea veste, acesta fiind motivul pentru care nimeni nu a știut despre minunea din viața ei.

„A fost un miracol, știam că nu am cum să fac copil. Medical vorbind, mi s-a spus că nu am cum să fac copil dacă nu fac tratament și nu mi-a venit să cred. După două luni aproape am aflat și eram în șoc, încă sunt în șoc uneori, dar am zis că fac tot ce ține de mine ca să duc sarcina asta foarte bine, să fiu cuminte, să mă odihnesc”, declara Anca Dinicu, în podcastul Aproximativ discuții cu Gojira.

Actrița din serialul „Vlad”, difuzat de Pro TV, a publicat și o imagine cu iubitul ei și a mărturisit că ea și Georgian, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste, vor deveni părinți.

