Chiar înainte de pandemie, Anda Adam a început o afacere în domeniul imobiliarelor. Lipsa concertelor din această perioadă nu au afectat-o foarte mult, pentru că vedeta câștigă mult mai bine din imobiliare decât din muzică.

Puțini știau că Anda Adam activează și în alt domeniul decât cel al muzicii. Artista este dezvoltator de case în zona Pipera – Tunari. „Din YouTube faci 300, 500 de euro, ok, 2.000. Eu am piese la care am investit 10.000 de euro. (…) Am avut oportunitea să-mi încep o afacere înainte să intrăm în pandemie. Sunt dezvoltator, fac case în zona Pipera-Tunari”, a spus artista la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Anda Adam nu se ferește de muncă și a mărturisit că lucrează cot la cot cu muncitorii. Cântăreața este foarte implicată în această afacere și își dorește ca totul să fie cât mai bine, astfel încât cumpărătorii să fie cât mai mulțumiți.

„Sunt călare cu ei pe acoperiș. Deci mor cu ei în dinți, nu mă interesează. N-am rău de înălțime, mă sui, îmi pun casca în cap, sunt până la genunchi de noroi dacă este nevoie”, a declarat vedeta.

Anda Adam are un nou iubit

Mare a fost surpriza atunci când vedeta a apărut în brațele unui alt bărbat, pentru că nu se știa că s-a despărțit de tatăl fetiței sale. Anda Adam este extrem de fericită acum și nu o interesează absolut deloc ce spun gurile rele.

Alături de bărbatul care o face acum fericită, artista a fost în mai multe vacanțe, de unde nu s-a ferit nicio clipă să posteze imagini.

Citeşte şi:

Artista Ioana Ignat vorbește pentru prima oară despre dependența de alcool. „Nu mai luam nimic în serios”

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice se grăbesc să facă nunta: „Suntem împinși de la spate”

Ce operații estetice are Carmen Șerban. A plătit 15.000 de euro pentru ele

PARTENERI - GSP.RO "«Bre nea Giovanni, cum fac să dau și eu de Abramburica?". Povești memorabile din cariera fotbalistului de nationala care s-a iubit cu mai multe vedete

Playtech.ro BREAKING: S-a schimbat tot ce știam despre cazul morții mezzosopranei Maria Macsim Nicoară: „A fost...

Observatornews.ro O tânără de 19 ani, surprinsă sărind pe geam de la 9 metri, în încercarea disperată de a scăpa de traficanții de carne vie care au răpit-o, torturat-o și care intenționau să o vândă, în Turcia

HOROSCOP Horoscop 7 septembrie 2021. Gemenii se pot confrunta cu problemele create chiar de ei, într-un moment mai trist al vieții lor

Știrileprotv.ro Peste 480.000 de lire sterline, găsite în portbagajul unui bolid de lux care ieşea din România. Cum erau ascunși banii

Telekomsport VIDEO! Ce a făcut această tânără în faţa camerelor. Atenţie, imagini controversate

PUBLICITATE Lensa dă startul programului RABLA LA OCHELARI de vedere 2021