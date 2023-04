Daciana Sârbu a mărturisit că au existat și perioade mai încărcate în viața ei, în care i-a fost mai dificil să se împartă între viața de familie și carieră, mai ales că deține o afacere cu prăjituri, care îi ocupă mare parte a timpului

„Ca toate mamele. Uneori mai greu, alteori mai ușor. Un mers pe sârmă, dar până la urmă, asta e frumusețea, de asta suntem și mame, și femei.

Reușim. Pentru fiecare dintre noi înseamnă altceva. Pentru unele, să aibă succes în business sau să petreacă mai mult timp în familie sau să își vadă copiii crescând frumos și să aibă copiii succes. Nu cred că e o rețetă perfectă, e așa cum simțim fiecare”, a spus Daciana Sârbu, la Antena Stars, potrivit Spynews.

Daciana Sârbu a mai spus că este genul de mamă care își susține necondiționat copiii, însă există reguli de care ea ține cont.

„Cred că ar trebui să îi spunem mereu că suntem alături de el, că îl iubim, să aibă încredere și atunci când își dorește ceva și visează, să nu se oprească, pentru că o să reușească. Dacă le întrebi pe fete (n.r. – dacă este o mamă permisivă), vor spune că nu.

Țin foarte mult la reguli, iar pentru un copil ca să se dezvolte armonios și echilibrat, are nevoie de niște reguli și de niște limite și atunci, cumva, toți respectăm niște reguli, pentru că așa ar fi haos”, a mai spus soția lui Victor Ponta.

Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat o fetiță în 2020

În decembrie 2020 s-a aflat că Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat o fetiță. Micuța avea 6 ani pe atunci. Daciana Sârbu a fost invitată în podcastul lui Mihai Morar și a făcut mărturisiri despre fetița adoptată.

„În momentul în care am luat decizia împreună cu copiii, lucrurile au mers natural. Andrei a spus că e pregătit să îi dea camera lui. Irina a spus că vrea să fie fată şi să nu-i dăm camera ei. Ea şi-a dorit mult o soră şi era fericită.

Nu ştia ce o aşteaptă exact, dar având suportul lor, lucrurile au mers şi mai uşor. E nevoie de multă iubire şi multă atenţie. Trebuie să fii bine, să ai în jur oameni care să te sprijine şi poţi să muţi munţii. Dacă ai un partener care îţi dă curaj, poţi.

Am luat decizia când eram toţi”, a povestit Daciana Sârbu. Aceasta a mai povestit și cum a decurs prima întâlnire cu Maria, fetița pe care au adoptat-o. „Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut că seamănă cu Victor. Eu am găsit un chip care radia bucuria. E cel mai vesel copil, le-am spus că nu dorim să mai vedem pe altcineva. Am văzut-o pe Maria şi am mers mai departe cu gândul că nimic rău nu are ce să se întâmple”, a mai declarat Daciana Sârbu.

