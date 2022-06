În imaginea distribuită în mediul online în urmă cu două zile, Victor Ponta și Daciana Sârbu apar alături de Maria. Părinții stau în genunchi și zâmbesc alături de fetița lor adoptată, care e costumată în sirenă. Maria a avut de curând prima serbare și pare că aceasta a fost un succes, căci micuța are zâmbetul pe buze.

„Sirena și părinții ei mândri”, a fost mesajul transmis de Daciana Sârbu în dreptul fotografiei postate pe Instagram. Postarea a stârnit imediat reacții, a fost apreciată de vedete precum Andra, Adelina Pestrițu, dar și de mulți fani, care i-au felicitat pentru familia lor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Sunteți minunați! (…) Asta da familie! Felicitări! (…) Sunteți minunați! (…) Bravo! (…) Felicitări! Să fiți sănătoși și iubiți”, sunt câteva dintre mesajele urmăritorilor Dacianei Sârbu pe Instagram.

Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat o fetiță în 2020

În decembrie 2020 s-a aflat că Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat o fetiță. Micuța avea 6 ani pe atunci. Daciana Sârbu a fost invitată în podcastul lui Mihai Morar și a făcut mărturisiri despre fetița adoptată. „În momentul în care am luat decizia împreună cu copiii, lucrurile au mers natural. Andrei a spus că e pregătit să îi dea camera lui. Irina a spus că vrea să fie fată şi să nu-i dăm camera ei. Ea şi-a dorit mult o soră şi era fericită.

Nu ştia ce o aşteaptă exact, dar având suportul lor lucrurile au mers şi mai uşor. E nevoie de multă iubire şi multă atenţie. Trebuie să fii bine, să ai în jur oameni care să te sprijine şi poţi să muţi munţii. Dacă ai un partener care îţi dă curaj, poţi. Am luat decizia când eram toţi”, a povestit Daciana Sârbu. Aceasta a mai povestit și cum a decurs prima întâlnire cu Maria, fetița pe care au adoptat-o.

Recomandări Comisia Europeană sprijină solicitările Ucrainei și Moldovei pentru a obține statutul de candidat pentru aderarea la UE

„Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut că seamănă cu Victor. Eu am găsit un chip care radia bucuria. E cel mai vesel copil, le-am spus că nu dorim să mai vedem pe altcineva. Am văzut-o pe Maria şi am mers mai departe cu gândul că nimic rău nu are ce să se întâmple”, a mai declarat Daciana Sârbu.

Victor Ponta are un băiat, pe Andrei, în vârstă de 18 ani, din căsnicia cu Roxana Ponta. Are și o fată din căsnicia cu Daciana, pe Irina, în vârstă de 13 ani. Maria e mezina familiei.

GSP.RO Fotbalist cunoscut, dat afară din casă de iubită. „Eu îl întrețineam, mai era și obraznic!” Ce a făcut

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Dan Negru a umilit voalat Antena 1. Nu s-a mai putut abține și a spus ce avea pe suflet

Observatornews.ro "De ce? Nu era, băi, nimeni în faţa ei!". Alexandra a murit după ce a căzut cu motorul, pe șoseaua Pipera. S-a stins sub ochii prietenului ei

HOROSCOP Horoscop 17 iunie 2022. Vărsătorii sunt în elementul lor, ceea ce înseamnă mai multă încredere în sine, dar și o aroganță subtilă

Știrileprotv.ro Anunțul făcut de ANAF. Peste 500.000 de români sunt vizați

Orangesport.ro Vladuţa Lupău, marcată toată viaţa de ceea ce s-a întâmplat la o petrecere de politicieni. A povestit pentru prima oară ce a trăit acolo

PUBLICITATE Cum a ajuns HeartWork afacere de peste jumătate de milion de euro

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România