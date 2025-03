Andreea Raicu a făcut o schimbare semnificativă în alimentația sa, după 15 ani de vegetarianism, reintroducând carnea în dieta sa. Decizia a venit ca urmare a unei nevoi interioare neașteptate.

Pe lângă această schimbare, Andreea Raicu încearcă să stea departe de zahăr, gluten și lactate. În schimb, consumă migdale, semințe, fructe și alune.

„M-am schimbat. Am început să mănânc carne ocazional. Dintr-o dată am simțit nevoia să mănânc carne, dintr-o dată. Până atunci, nici nu avem ce discuta, cred că vreo 15 ani nu am mâncat. Nu mănânc gluten sau ar trebui să nu mănânc, dar sunt foarte pofticioasă. În mod normal nu mănânc gluten și nu mănânc lactate.

Nu am o boală, dar am intoleranță și mă umflu. Încerc să nu mănânc zahăr. Mănânc încontinuu. Migdale, alune, semințe, fructe, încontinuu”, a mărturisit vedeta, potrivit Cancan.

Recent, Andreea Raicu a apărut ca și cum ar fi însărcinată. Inițial, toți fanii ar fi crezut că vedeta are burtică de gravidă. Adevărul este însă altul, Andreea Raicu are probleme cu glutenul și mereu când mănâncă ceva nepotrivit se balonează.

În vârstă de 47 de ani, Andreea Raicu e tot mai discretă privind viața ei personală și tot mai deschisă când vine vorba despre cariera ei. De câțiva ani, fosta prezentatoare de televiziune și-a lansat și propriul brand de haine, îmbracă chiar și vedete precum Andreea Marin și Andreea Bălan.

