Mihaela Bilic subliniază că lactatele cu un conținut redus de grăsime sunt extrem de eficiente în procesul de slăbire, mai ales atunci când sunt combinate cu legume.

„Pe lângă legume – iaurt sau brânză de vaci, când vrem să slăbim. Așa făceau bunicii. Produsele lactate cu până în 10% grăsime conțin calciu necesar pentru ca metabolismul uman să funcționeze bine.

Adică brânză de vaci, iaurt, lapte dulce, lapte bătut. Orice produs lactat care are sub 10% grăsime ajută la slăbire. Bunicii noștri știau, ne reîntoarcem astfel la alimentele de bun-simț”, a explicat Mihaela Bilic, potrivit Cancan.

Pe lângă lactate, Mihaela Bilic recomandă și cafeaua ca instrument eficient pentru cei care își doresc să slăbească.

„Cu o oră înainte de mișcare se bea o cafea! După ce o bem, cafeina intră în metabolism și are două efecte: acționează asupra depozitelor de grăsime și duce la mobilizarea lor. Se pot bea până la 5 cafele de-a lungul unei zile. Dar una singură în scopul slăbirii, cu o oră înaintea efortului fizic. Puneți bază pe ea pentru slăbit!”, mai spunea Mihaela Bilic.

Cafeaua, consumată corect, poate intensifica arderile în timpul efortului fizic și poate oferi energia necesară pentru un antrenament mai eficient.

