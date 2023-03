Pe cei doi îndrăgostiți și pe familia manelistului îi leagă o prietenie aparte așa că Adrian Minune va face o atmosferă de zile mari la nunta Mariei Constantin. Mai mult decât atât, finii manelistului sunt cei care îi vor cununa pe Maria și Robert.

„Momentan doar am discutat cu artiștii, săptămâna aceasta trebuie să confirmăm și să vedem cine va fi disponibil. Deși este în post, este și perioada vacanțelor și majoritatea atunci pleacă.

Este o perioadă în care mai apucăm și noi, artiștii, să mai plecăm în vacanță.

În principiu am discutat cu ei, însă așteptăm să și confirme. Adrian Minune va veni sigur. Adrian Minune o să fie sigur, pentru că nașii noștri sunt Rustem și Kristyana care sunt finii lui așa că Adrian va fi alături de noi cu întreaga familie. Suntem în familie cum ar venit și categoric el va fi prezent să cânte.

Ne leagă și o prietenie foarte frumoasă, noi ne vizităm, am fost inclusiv la pensiunea noastră de la Curtea de Argeș împreună, unde a venit cu întreaga lui familie, cu copiii și soția. Suntem în familie cumva”, a povestit Maria Constantin, pentru WOWbiz.ro.

Cununiile vor fi organizate înainte de lăsata secului, pentru că nici ei nu își doresc să încalce regulile.

„Am și specificat că în post are loc doar petrecere, nu vor fi și cununia civilă și cea religioasă. În post nu se cunună, dar acestea vor fi cel mai probabil făcute înainte, nu știu exact, pentru că încă nu am stabilit această dată.

Clar le vom face înainte de post, atunci când se cunună. Nu vrem să încălcăm nicio regulă. Nu facem nici în weekend pentru că nu am avea cum.

Noi avem și evenimente, trebuie să vină și surorile noastre care locuiesc în Italia și atunci am zis să profităm de această perioadă de concedii. Tocmai de aceea este și pusă nunta în acea zi”, a mai dezvăluit Maria Constantin pentru sursa citată.

