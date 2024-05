În urmă cu o săptămână, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu s-au îmbarcat în avion cu destinația Italia. Au ajuns în sudul Italiei, acolo unde au început o adevărată aventură, o călătorie prin mai multe orașe, printre care Polignano A Mare, Ostuni, Locorontondo, Monopoli și multe altele.

Ajunși în Trani, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au avut parte de o experiență mai neplăcută. Pe Instagram, Doina Teodoru a mărturisit că i-a fost teamă să nu fie jefuită pe stradă.

„Aș vrea să vă spun multe despre Trani, dar nu prea am ce. Din păcate, singurul lucru remarcabil a fost lumina caldă pe care am văzut-o când am ajuns în port. În Trani am mâncat cel mai prost baba au rhum, am auzit prima ceartă conjugală violentă și-am simțit, făcând câțiva pași prin centrul vechi, că ar trebui să îmi țin geanta lipită de corp. În schimb, am avut o cazare drăguță, la care ne-am întors în mare viteză după cină.

Mă gândesc că poate doar am nimerit într-o zi fatidică acolo. A mai fost cineva în Trani? Dacă da, care a fost experiența voastră?”, a povestit ea.

„Mi-am dat seama că acum e și Cătălin impresionat”

Ajunși în Matera, Doina Teodoru s-a lăsat impresionată de frumusețea locului. Totodată, ea s-a plâns de Cătălin Scărlătescu, care nu e obișnuit să meargă mult pe jos. „Hehe, abia ăsta e un loc unde ne-a părut rău că nu stăm decât o seară. Nu vă gândiți, că tot pe scări se întâmplă toată treaba. Mi-am dat seama că acum e și Cătălin impresionat pentru că nu l-am mai auzit plângându-se că e greu și că nu se mai termină. Pur și simplu a amuțit.

Eu eram wow la fiecare colț și din spatele meu se auzea doar sunetul camerei foto. Cred că aici a făcut cele mai multe poze. Sassi di Matera este o zonă împânzită de baruri, cafenele și restaurante, dar noi n-am avut vreme de pierdut, deși tare ne-ar fi plăcut. Deja ajunsesem târziu aici și ne era foame, așa că ne-am dus direct la restaurantul pe care îl alesesem.

Cina noastră la Baccanti a fost megareușită, așa că vă recomandăm și vouă locul. Restaurantul este efectiv săpat în stâncă, e un pic răcoare înăuntru, dar te încălzește vinul imediat. Apropo de asta, restaurantul are o carte de vinuri impresionantă. Dacă vă știți entuziaști, nu trebuie să ratați locul ăsta”, a mai transmis actrița.

În curând, Cătălin Scărlătescu va începe filmările pentru „MasterChef”, la Pro TV, unde revine alături de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

