Mara Bănică și Serghei Mizil sunt printre concurenții de la Asia Express 2025. Fac echipă pe „Drumul Eroilor”, care va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Cu această ocazie, înainte să plece la filmările show-ului, Mara Bănică a făcut publice imagini rare cu ea și prietenul Serghei Mizil.

Pe Facebook a arătat poze vechi și a transmis: „Am găsit câteva poze vechi. Unele foarte vechi, chiar. Unele nu se pot pune public, din motive obiective! Dar tot căutând așa, printr-un hard vechi de vreo 15 ani sau mai bine, îmi dau seama că am trăit atâtea momente mișto alături de Serghei Mizil. De-a lungul vieții, încât parcă ar fi fost păcat să nu trecem și prin aventură asta minunată numită Asia Express împreună”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

După ce au văzut imaginile, fanii lor au reacționat. Cineva a scris chiar despre soția lui Serghei Mizil. „Să te ții caterincă naibii! Cel mai ok și mai sincer om pe care l am văzut! Doamna Cora ar trebui să râdă 48 din 24 cu dumnealui”.

Recomandări Regiunile din România unde va fi cel mai avantajos de locuit în perspectiva crizei schimbărilor climatice. Proiecțiile legate de disponibilitatea apei potabile

Altcineva a scris: „Pe Serghei l-au luat mai mult pentru show. Abia aștept emisiunea”. Alt fan a fost de altă părere: „În orice emisiune apare acest Serghei colorat la propriu și la figurat închid televizorul! Nu ai nimic de învățat de la acest specimen! Păcat, Mara, că te asociezi cu el”.

Cine este Cora, soția lui Serghei Mizil

Cora, care e trecută de 60 de ani, este femeia care l-a cucerit pe Serghei Mizil în urmă cu mulți ani. Despre ea, acesta spunea: „A scos tot ceea ce aveam mai bun în mine. Nu obişnuiam să arăt şi latura asta”. Despre relația celor doi se știu destul de puține informații, căci nu și-au expus povestea de dragoste pe la TV. Se știe însă despre Cora Mizil că este o femeie discretă, care nu frecventează cluburile alături de soțul ei.

Ea are o meserie mai puțin obișnuită. Soția lui Serghei Mizil s-a dedicat în ultimii ani activităţilor ce ţin de ezoterism, după ce a simţit o chemare către acest domeniu. „Am simțit mereu energii, dar nu m-a preocupat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket și am stat ceva, pentru că la un moment dat am intrat într-o stare și am auzit voci, n-am găsit explicații. Bineînțeles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variație hormonală. A fost un mesaj clar, am simțit mesajul de la cap până la inimă, mi s-a făcut pielea de găină.

Recomandări Iordan Lepădatu, Tezaurul Uman Viu care lucrează lemnul de peste 50 de ani: „E o meserie de viitor, dar depinde ce înțelegi prin succes”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Am impresia că trebuia de mult să mă apuc de treaba asta. Mai întâi am încercat să neg, pentru că nu înțelegeam. După câteva ore mi-am dat seama că nu e asta soluția, nu poți să fugi din fața propriei tale ființe. Nimeni nu m-a liniștit, s-a legat cumva cu alte semne”, a povestit Cora Mizil la „Xtra Night Show”, într-o apariție rară, acum aproximativ șase ani.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News