Totodată, artistul a dezvăluit ce bea în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Fuego consumă două pahare mari cu apă de izvor. Abia apoi servește micul dejun. „Eeste secretul meu deja de aproape jumătate de an. Dimineața când mă trezesc beau două căni pline cu apă plată, apa să fie cât mai naturală, dacă se poate apă de izvor.

După care mâncăm cereale, mănânc tot felul de cereale. Aceste cereale cu câteva fructe confiate de pădure, pentru că au puțin zahăr. Mâncăm cereale cu lapte de ovăz care are un gust fabulos. Mâncarea asta mă ține 5 ore”, a declarat Fuego la Antena Stars, conform Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

De la 115 kilograme cât avea acum doi ani, artistul a ajuns să cântărească 85 de kilograme. E mândru că a reușit să slăbească. El a dezvăluit cum a reușit, la ce alimente a renunțat. „Am fost la un liceu și am vorbit despre valorile de la noi din țară. M-am simțit foarte bine. Dar de ce am spus asta? Pentru că ei au aflat că sunt la cură de slăbire, iar elevii mi-au oferit două coșuri cu mere verzi.

Recomandări „Ni s-a spus că Rusia e aici pentru totdeauna”. Pro-rușii din Harkov, șocați de graba cu care Kremlinul și-a abandonat promisiunea

Ei au auzit că mănânc mere verzi. Eu am avut 115 kilograme pe care le-am avut acum un an jumate, doi ani. Am încercat să țin o cură de slăbire și să mănânc sănătos în primul rând. Cât mai puțin dulce, fără pâine, fără făinoase și cât mai mult produse bio. Eu am un program încărcat, dar încerc să fiu un om echilibrat”, a mai declarat Fuego.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Crescut în Franța, moldoveanul dezvăluie ce l-a uimit în România: „Poate vouă, care locuiți aici, vi se pare banal”

Playtech.ro Gest ULUITOR făcut de Camilla în public! S-a văzut tot, Regele Charles nu e mulţumit deloc. Detalii incredibile

Observatornews.ro Afacerea cu care un român din Buzău a dat lovitura. Cornel a furat meserie din Germania, iar acum primeşte oferte din toată ţara

Știrileprotv.ro News alert. Informații de ultimă oră despre escaladarea tensiunilor în Kosovo și anunțul NATO

FANATIK.RO Misterul Diatlov. 9 tineri au fost găsiți morți în condiții greu de crezut: dezbrăcați și înghețați, cu trupurile zdrobite, o tânără nu mai avea limbă

Orangesport.ro Simona Halep, în conflict cu părinţii ei din cauza lui Toni Iuruc. Ce i-au reproşat aceştia. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 15 septembrie 2022. Berbecii este posibil să exagereze multe astăzi, de la lipsuri la ceea ce cred că vor cei din jur de la ei

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România