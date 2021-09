„Am petrecut de două ori, încă de la 12 noaptea. De ziua mea au dat buzna niște prieteni, eu nu m-am așteptat și nu eram așa pregătită, aranjată să fac niște poze, niște story-uri.

Și m-am trezit cu ei la 12 noaptea, am fost foarte fericită. Apoi iar am fost fericită, pentru că, chiar de ziua mea, am lansat un nou single care se numește „Ai greșit fata, băiatule”” , a declarat Andreea Antonescu, potrivit Ciao .

„Și Andreea! Ea a fost prima care mi-a rupt ușa la 12 noaptea de ziua mea, a venit la mine, mi-a adus și cadou, un parfum foarte-foarte frumos, niște flori și niște baloane”, a mai adăugat artista.

Andreea Antinescu a recunoscut că este singură, însă își dorește un bărbat în viața ei. „Da, îmi doresc mult! Nu am încă, dar îmi doresc. Probabil că și pretențiile mele sunt foarte mari pentru că e foarte simplu, am foarte multe de oferit și atunci, ghici ce, cer foarte mult!”, mai spune Andreea.

