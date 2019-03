Ce culoare țipătoare a purtat Anamaria Prodan. „Fată, ce semafor ești”

Ținuta sport cu care Anamaria Prodan a atras atenția este formată dintr-o pereche de pantaloni și o bluză care îi lasă la vedere abdomenul.

Culoarea, verde deschis foarte puternic, dar și silueta impecabilă au fost cele care au atras imediat atenția celor care o urmăresc pe impresară în mediul online.



„Strălucești”, „Fată, ce semafor ești. dar arăți super în orice. Ești o luptătoare”, „Color”, „Ce corp superb’, „Ești absolut superbă’, „Atât de sexy”, „Foarte frumoasă”, „Iubesc culoarea și îți stă bestial’, „Regina”, „La câți bani ai și la cum arăți… Bravo ție”, i-au transmis aceștia.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

