Gabriela Cristea și Tavi Clonda muncesc de dimineața până seara pentru a se bucura de lucrurile pe care și le doresc. De curând, cei doi și-au cumpărat o mașină nouă, care costă 120.000 de euro. Nu au avut toți banii pentru a face achiziția, astfel că au cumpărat mașina în leasing, iar lunar plătesc 1.700 de euro. Aceștia mai au o rată și pentru mașina veche.

„Am dat un avans, mașina am luat-o în leasing. Păi de unde să avem 120.000 de euro? Plătim o rată de 1700 de euro. Mai avem o rată și pentru cealaltă mașină, de vreo 700 de euro. Asta e, muncim. Alte datorii nu mai avem la bănci. Mașina e sport, dar avem loc, e încăpătoare, fix cum ne trebuia”, a declarat Tavi Clonda pentru cancan.ro.

Deși în ultima perioadă au avut foarte multe cheltuieli, cei doi nu se plâng. „Mai avem puțin și terminăm garajul. Albă ca Zăpada avea și ea nevoie de căsuța ei. Ne-am apucat să facem o grămadă de lucruri, precum și partea cealaltă a casei. Noi așa suntem, când ne apucăm, le facem pe toate”, a adăugat Tavi Clonda.

Soțul Gabrielei Cristea a povestit că recent s-au întors din Monte Carlo, acolo unde au fost în vacanță și că situația nu a fost așa cum și-au dorit ei. „Ne-am întors din vacanță acum o săptămână, apoi am plecat la Brașov, să luăm fetele. Gabi a răgușit foarte tare, în vacanță, la Monte Carlo, de la un ventilator. Ne-am luat țeapă cu cazarea și ne-am mutat. Am prins o căldură, de nu aveam ce face, nu puteam sta fără aer condiționat”, a mai povestit acesta.

Tavi Clonda a dezvăluit cum face bani

De 10 ani Tavi Clonda are un band cu care obișnuiește să cânte la evenimente. El a făcut parte cu trupa sa și din emisiunea „Te vreau lângă mine!”, acolo unde a cunoscut pe Gabriela Cristea. Deși câștigă bani frumoși din evenimentele la care participă cu band-ul său, Tavi Clonda a mărturisit că mai are și alte surse de venit.

De ceva timp, soțul prezententatoarei de la Antena Stars este implicat și în diverse campanii publicitare, de unde câștigă sume importante de bani. Tavi Clonda nu refuză nicio colaborare atât timp cât îi place ceea ce face și crede în serviciile pe care le promovează.

„Anul acesta împlinesc 10 ani cu proiectul meu de cover-uri, Tavi Clonda band. Am scos un super colaj, e pe canalul meu de YouTube, pe Tavi Clonda. E un colaj latino-balcanic, e un proiect așa deosebit. E în colaborare cu Willmark. Cu el am lucrat la acest proiect pe partea de coregrafie. E foarte mișto. Acum să fie evenimente, să fie treabă pentru că meseria mea este de cântat. Acum că sunt și influencer, vloger… Am început daily vlog care a început să meargă foarte bine. Sunt lucruri, dar știi cum, veniturile din ziua de azi nu trebuie să vină dintr-un singur loc pentru că se duce acolo și nu mai ai nimic. Așa că dacă câștigi din mai multe părți, și îți face și plăcere, te și pricepi, combini utilul cu plăcutul și atunci este ok”, a declarat artistul pentru ego.ro.

