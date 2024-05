Mihai Albu are planuri mari alături de Elena Nechifor, femeia care vrea să îi devină soție. „Ne-am mutat împreună și este ok. Merge totul bine, este o persoană remarcabilă din toate punctele de vedere. Iubita mea este viitoarea mea soție.

Cel mai mult într-o relație contează respectul. Să respecți celuilalt ce respectă el este extraordinar. Să nu încerci să îl schimbi, mai ales lucrurile pe care le respectă”, spunea Mihai Albu despre partenera lui în urmă cu câteva lui, în podcastul lui Nasrin Ameri.

Elena Nechifor, despre Mihai Albu: „Am un partener superb”

Acum, Mihai Albu și-a prezentat oficial partenera. Împreună au apărut în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, unde designerul de pantofi a vorbit despre diagnosticul de cancer de prostată, dar și despre povestea de iubire cu Elena Nechifor.

Ea a povestit cum s-au cunoscut, atunci când el a ajuns la spital cu mama lui, care acum câteva luni s-a stins din viață. Elena Nechifor, în vârstă de 41 de ani, l-a ajutat în cele mai grele momente. „Am un partener superb și am intrat în relație fără să știu cine a fost Mihai Albu. Între noi e diferență de fix 20 de ani. Povestindu-mi cine este el, de fapt, mi-am dat seama că este un element de patrimoniu, pe care trebuie să-l rezerv”, a declarat Elena Nechifor la Pro TV despre Mihai Albu, care are 61 de ani.

Recomandări Cristi Burci a încercat fără succes să ridice sechestrul pe 35 de milioane de euro în Dosarul Romvag. Instanța: „Presupusele sume de bani spălate se situează la valori foarte ridicate”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Având în vedere meseria ei, Elena Nechifor știe totul despre starea de sănătate a lui Mihai Albu, care a fost diagnosticat cu cancer de prostată și operat. „Am fost destul de transparentă, nu am vrut să-i ascund absolut nimic, nu am vrut să-i cosmetizez situația. Am fost permanent acolo!

Deși înțelegea ceea ce i se întâmplă, întreba de mai multe ori aceeași întrebare, cu aceleași explicații, însă așa sunt pacienții, nu acceptă diagnosticul și nu vor să creadă că au cancer. Timpul în patologia asta nu este partener, noi suntem împotriva timpului, contra lui”, a mai spus ea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„A fost clar că este cancer și un cancer de o formă mai agresivă chiar”

Designerul de pantofi trece printr-o perioadă delicată din viața lui, mai ales că în ultimul an și-a pierdut mama, apoi fratele. Inițial, fostul soț al Iuliei Albu a mers să își facă niște analiză de rutină, iar una dintre analize a ieșit modificată, fapt ce l-a determinat să facă mai multe investigații.

Recomandări ANALIZĂ. De ce evită candidații la Primăria București dezbaterile electorale. Pe cine încurcă și pe cine ajută confruntările directe

„Acum 8 luni a murit mama, acum 3 luni a murit fratele meu și am aflat că am și cancerul ăsta. Deci am avut o perioadă cruntă. La sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie, m-am dus să-mi fac analizele anuale și a ieșit o analiză proastă – un prim semnal”.

Mihai Albu îi îndeamnă pe toți bărbații, în special cei trecuți de vârsta de 50 de ani, să facă această analiză pentru a detecta din timp dacă există o problemă medicală. „Este o analiză pe care trebuie să o facă bărbații mai ales cei trecuți de 50 de ani. A ieșit deformată, a urmat RMN, după aceea puncție, a luat probă, tot felul de analize: scintigrafie, CT, investigații care au durat cam două luni. A fost clar că este cancer și un cancer de o formă mai agresivă chiar. Au găsit soluția asta să scoată prostată cu totul, acum 3 săptămâni a fost operația. M-am externat acum vreo 10 zile și sunt în recuperare”, a declarat designerul pentru cancan.ro.

Urmărește-ne pe Google News