Reprezentanții DRDP Craiova au anunțat că echipele Secției de Drumuri Naționale Orșova patrulează constant și acționează „ori de câte ori este necesar pentru îndepărtarea pietrelor ajunse pe partea carosabilă”.

Potrivit acestora, astfel de incidente sunt frecvente în această perioadă, „ca urmare a precipitațiilor și a alternanței îngheț–dezgheț, un fenomen specific sezonului rece, cunoscut și gestionat prin intervenții operative”.

Drumarii le recomandă șoferilor să circule cu atenție sporită pe drumurile montane și în zonele cu versanți, să își adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE