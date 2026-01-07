„24 de stele care au fost smulse de pe firmament”

Acești tineri „și-au oferit viața drept ofrandă apărând Venezuela, apărându-l pe președintele Nicolas Maduro”, a declarat Delcy Rodriguez, președinta interimară, în timpul unei vizite într-o comună din Caracas, transmisă de canalul de stat Venezolana de Television (VTV).

„Recunoștința noastră se îndreaptă către ei. Imaginile trupurilor lor neînsuflețite mi-au străpuns sufletul, dar știu că au fost martirizați pentru valorile supreme ale acestei Republici”, a adăugat Rodriguez, fără a spune exact numărul morților.

24 de decese au fost confirmate în rândul forțelor armate venezuelene, precum și moartea a 32 de militari cubanezi, identificați duminică de oficiali ai guvernului de la Havana. Aceștia erau responsabili de securitatea personală a lui Maduro ca gărzi de corp sau mențineau disciplina în rândurile forțelor armate.

Marți, Forțele Armate Naționale Bolivariene (FANB) au organizat funeraliile celor 24 de soldați uciși.

„În memoria celor 24 de stele care au fost smulse de pe firmamentul nostru bolivarian de mâna lașă a imperiului”, se arată în declarația forțelor armate venezuelene publicată pe Instagram, alături de fotografiile bărbaților și femeilor decedați, potrivit dpa.

Surse venezuelene citate de The New York Times au dezvăluit că 80 de persoane au murit în operațiunea din Venezuela, în timp ce oficialii de la Washington au declarat că șase soldați americani au fost răniți, deși președintele Donald Trump a refuzat să confirme cifrele.

„O lovitură de amploare împotriva Venezuelei”

Sâmbătă, 3 ianuarie, președintele american Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.

Guvernul din Venezuela a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos, vorbind de „agresiune imperialistă”. Nicolás Maduro a activat planurile de apărare și i-a îndemnat pe cetățeni să iasă în stradă, relatează BBC. La rândul său, ministrul Apărării a afirmat că poporul venezuelean „a făcut obiectul celei mai criminale agresiuni militare a Guvernului SUA”.

Guvernul Venezuelei a confirmat într-o declarație că a fost atacată capitala Caracas, dar şi alte trei state: Miranda, La Guaira şi Aragua.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că președintele venezuelean Nicolás Maduro și soția sa au fost puși sub acuzare în districtul sudic al New Yorkului, fiind acuzați de infracțiuni extrem de grave. Potrivit acesteia, Maduro este acuzat de conspirație de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru folosirea acestora împotriva Statelor Unite.













Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE