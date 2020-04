De Denisa Macovei,

Andreea Esca a văzut această izolare ca un bun prilej de a face toate acele lucruri pe care le dorea în cursul anului și de care nu avea timp, dar și pentru a învăța unele noi, cum ar fi să se machieze singură.

“Am jucat o mulțime de jocuri pe care le cumpărasem și nu avusesem niciodată timp de ele. Mi-am făcut ordine prin haine și nu numai, și am constatat că aveam multe de dat mai departe. Am învățat să mă machiez pentru știri, în caz de urgență, mi-am reexersat răbdarea și îndemânarea la manichiură, am încercat toate măștile și cremele pe care le tot amânam pentru «când voi avea timp de ele», am învățat o mulțime de lucruri noi pe care le pot face online și am povestit mult mai mult cu ai mei.

Andreea Esca, alături de părinții ei

Pe mama am învățat-o cum să se uite la filme pe Netflix și HBO, am văzut și am revăzut filme, am ascultat muzică și am dansat, am citit și desigur la ora 19.00 m-am întâlnit cu voi, telespectatorii”, a declarat Andreea Esca pentru unitedromania.org.

