Imaginea Andreei Esca, a medicului Leon Dănăilă și sigla Guvernului, folosite într-o știre „scrisă” de inteligența artificială. Scopul: vânzarea unei creme

Un specialist în securitate cibernetică a declarat pentru Libertatea că atacatorii online schimbă tacticile de la o săptămână la alta.

„O explozie în apartamentul doctorului Leon Dănăilă legată de declarațiile sale îndrăznețe împotriva companiilor farmaceutice a avut loc în această dimineață”, este „știrea” în care sunt folosite vocea și imaginea vedetei Pro TV Andreea Esca. Știrea, complet lipsită de temei, continuă apoi cu imagini ale unei explozii și cu o declarație contrafăcută, tot cu ajutorul inteligenței artificiale, a doctorului Leon Dănăilă.

„Companiile farmaceutice sunt mafia. Astăzi mi-au aruncat în aer apartamentul și mâine vor continua să înșele oamenii. Dar eu nu vreau să joc după regulile lor. Sunt medic și am depus un jurământ să tratez oamenii. Nu fac infracțiuni. De ce sunt ei pe urmele mele? Pentru că am creat un produs din care ei nu pot profita”, apare spunând doctorul Leon Dănăilă.

Medicul Dănăilă și „singura cremă din România”

Clipul cu știrea falsă are atașat un link. În primă fază, linkul i-a direcționat pe utilizatorii Facebook pe un site cu sigla Guvernului României și mesajul „Ministerul Sănătății”. Site-ul le prezintă victimelor riscul ignorării durerilor articulare: „poate duce la invaliditate”.

Recomandări Sancțiunile impuse de grupul G7, încălcate fără nicio reținere de Rusia. Cum se alimentează regimul de la Kremlin cu mașini de lux și piese pentru drone și radare

Urmează apoi un mesaj „al doctorului Leon Dănăilă”: „Voi prezenta câteva fapte care, sper, vă vor face să vă gândiți”. După ce sunt prezentate situații și probleme legate de durerile articulare, „doctorul Dănăilă” anunță că, „din fericire, există o soluție”. „În prezent, în România există un singur medicament care face față acestei sarcini și conține substanțele active ale ingredientelor menționate mai sus, precum și alte 17 componente active. Se numește Hondrofrost. Acest medicament a fost creat în 2022 de Institutul de Cercetări Reumatologice”, este mesajul „doctorului Dănăilă”.

Crema, „greu de găsit în farmacii”

Pentru a convinge potențiali clienți să comande crema pentru articulații, escrocii spun că produsul este „extrem de greu de cumpărat din farmacii”. Soluția salvatoare vine tot de la „doctorul Dănăilă”. „Este cu adevărat dificil pentru oamenii obișnuiți să obțină Hondrofrost. Dar acum a devenit posibil să comandați acest medicament în clinica noastră. (…) Totuși, acest lot este mic, deci nu va fi suficient pentru toată lumea. Cererea poate fi depusă de cei care o fac primii”, se mai arată pe site, punându-se vorbe în gura doctorului Dănăilă.

Tot ce trebuie să facă cei care doresc să obțină produsul este să lase un nume și un număr de telefon, urmând să fie contactați de „un consultant medical”. Pentru ca victimele să fie convinse că produsul este cu adevărat greu de găsit, sunt stabilite și „condiții pentru obținerea Hondrofrost”.

„Numai pentru uz personal. Vă rog pe cei care cumpără pentru revânzare să lăsați acest medicament oamenilor. Profitarea de pe urma vârstnicilor este inumană”, este una dintre condiții. În plus, este prezentat un certificat de conformitate a produsului, dar și recenzii pozitive în care pensionari fericiți îl recomandă. „Doctorul are dreptate. Nimic nu m-a ajutat atât de puternic ca acest remediu. Și am cheltuit toată pensia pe farmacie. Aveam o boală degenerativă a articulației genunchiului, trebuia să mă deplasez cu bastonul. Dar după Hondrofrost, totul este în regulă, acum îl duc pe nepot la plimbare”, este una dintre recenziile menite să îi facă pe pensionari să comande produsul.

Certificat de conformitate

Recenzii

Experimentul făcut de Libertatea

Pentru a vedea care este modul de operare al escrocilor, am jucat rolul unui pensionar cu probleme de articulații. Am completat formularul cu un număr de telefon și un nume pentru a fi contactați de un „consultant medical”, iar în mai puțin de cinci minute, numărul a fost apelat de o femeie care s-a recomandat a fi „Virginia – specialist al companiei Shopping Online”. „Este pentru dumneavoastră acest produs? Ce vârstă aveți dumneavoastră?”, au fost primele întrebări ale femeii.

După ce a aflat că produsul este dorit pentru uz propriu, de către un pensionar de 63 de ani cu dureri de articulații, „experta” a vrut să știe cum sunt resimțite durerile: „mai scurte, mai lungi, la efort, noaptea?”. După alte detalii legate de modul în care sunt resimțite durerile, „Virginia” a pus și diagnosticul: „Eu acum vă și consult. După simptomatică poate fi o artrită”. Cu răbdare, „consultantul medical” a explicat cum trebuie aplicat gelul și care sunt beneficiile: pe lângă ameliorarea durerii „se activează circulația sângelui, nutriția articulației”. „Respectați modul de administrare și să știți că o să mă pomeniți”, s-a arătat încrezătoarea operatoarea.

Escrocii, trimiși la sediul DIICOT

„Virginia” a explicat că sunt mai multe variante de tratament, un tub ajungând pentru 10 zile: „Tratamentul maxim, de trei luni, este la 690 de roni. Șase tuburi le achitați, trei le primiți gratuit. Cura mai mică este de două luni, 480 de roni șase geluri. Cura de bază minimă constă în 40 de zile de tratament, la 395 de roni”.

Am optat pentru cura maximă, pachetul de 690 de lei. Conform avertizărilor unui specialist în securitate cibernetică, acesta ar fi trebuit să fie momentul în care „consultantul” cere datele cardului. Nu s-a întâmplat acest lucru. „Virginia” a anunțat că livrarea se va face prin curier, cu plata ramburs.



Pentru livrarea cremei, Libertatea le-a indicat escrocilor sediul structurii centrale a DIICOT – București, str. Sfânta Vineri, nr. 33, sector 3. „Serviciul curierat Urgent Cargus sau DPD vă va livra comanda în 3-5 zile lucrătoare. Preventiv, cu o zi înainte vă lasă un mesaj că va veni curierul, să fiți acasă, să ridicați coletul. Achitarea se face cash la curier. Nu uitați modul de administrare. Respectați-l și să știți că o să mă pomeniți”, a mai transmis „specialista”, înainte de a ura „o cură de tratament cât mai eficientă, cât mai cu succes”.

La mai puțin de două ore de la apel, interfața site-ului care promova Hondrofrost a fost schimbată complet. A dispărut sigla Guvernului României, dar a fost păstrată imaginea lui Leon Dănăilă, promovând de această dată un alt produs pentru articulații: Hondrox. Ulterior, a apărut un alt produs, Hondro Life, de această dată având în antet și sigla Guvernului. Modul de operare este același, clienții fiind îndrumați să lase un nume și un număr de telefon pentru a fi contactați.

Expert în securitate cibernetică: „Metoda de atac e puțin atipică”

Potrivit lui Bogdan Albei, fondatorul platformei stop-ransomware.ro, a explicat pentru Libertatea că metoda folosită în cazul cremei pentru articulații face parte din atacurile de tip „inginerie socială” și „deep fake”. „Sunt atacuri foarte bine instrumentate, foarte bine implementate din punct de vedere tehnologic, care folosesc tehnologie AI și care impersonează diferite personalități”, a explicat Bogdan Albei pentru Libertatea.

Specialistul în securitate cibernetică spune că metodele se schimbă de la o săptămână la alta. „Deepfake-ul e destul de bine făcut, bine argumentat, bine structurat, pare destul de credibil, mai ales pentru persoane de vârsta a treia. Sunt targetate persoanele în vârstă care nu se pricep la tehnologie, dar mai stau pe Facebook sau TikTok. Știrile de genul acesta facilitează accesul. Doar trebuie să lași un număr de telefon și sună ei. De obicei te sună și cer datele cardului”, a explicat Bogdan Albei.

Expertul susține că, spre deosebire de alte atacuri de tip „deep fake” și „inginerie socială”, acest caz are o particularitate care poate sugera un nou mod de operare. „Metoda de atac este puțin atipică. De data asta nu cer cardul, dar îți cer adresa și spun că vor livra produsul. Ce se întâmplă mai departe nu știm. Să sperăm că nu sunt situații în care te trezești cu cineva la ușă care vine peste în tine în casă să îți livreze produsul”, a explicat Bogdan Albei.

Specialistul spune că mai există și scenariul în care escrocii susțin în primă fază că livrează produsul prin curier, dar revin după câteva zile și spun că „a apărut o problemă” și au nevoie de datele cardului. „S-a răspândit informația că sunt tot felul de tentative de fraudă și, ca să nu ceară din prima datele cardului, pot suna peste o zi-două, să spună că se întâmplă ceva în lanțul de livrare și ca să faciliteze livrarea trebuie să le dai datele cardului”, a mai explicat Bogdan Albei pentru Libertatea.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News