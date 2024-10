Recent, Alexia Eram a atras toate privirile în mediul online, după ce a participat la Paris Fashion Week. Fiica Andreei Esca, pasionată de modă, nu a putut lipsi de la acest prestigios eveniment și a împărtășit cu fanii ei numeroase momente speciale de la Paris. Însă cireașa de pe tort a fost o fotografie în care tânăra apare alături de nimeni altul decât Lucien Laviscount, celebrul actor din serialul „Emily in Paris”.

Lucien Laviscount, cunoscut pentru rolul „Alfie” din popularul serial, a atras atenția fanilor nu doar prin talentul său, ci și prin zvonurile recente legate de o posibilă relație cu Shakira. Alexia și Lucien au fost surprinși împreună la eveniment, iar fotografia lor a devenit rapid virală. Fanii Alexiei au reacționat imediat, iar printre cei care și-au exprimat surprinderea s-au numărat și Andreea Esca, dar și alte vedete din România.

„Margot în Paris”, a comentat Andreea Esca atunci când a văzut fotografia fiicei sale cu Lucien Laviscount, Margot fiind al doilea prenume al Alexiei, potrivit cancan.ro.

„Cine e tipul de lângă Margot?”, a glumit și Inna.

Tânăra a petrecut pe cinste la Paris, socializând cu numeroase personalități din industria modei și divertismentului, dar momentul care a făcut furori a fost cel alături de actorul aflat în plină ascensiune la Hollywood. În ultimele luni, Laviscount a fost subiectul unor zvonuri internaționale după ce a fost fotografiat alături de Shakira și a apărut într-un videoclip al artistei.

Alexia Eram i-a întâlnit pe actorii din „Emily in Paris”

Fiica Andreei Esca a povestit cât de încântată a fost că a avut ocazia să-i întâlnească pe actorii din serialul „Emily in Paris”, dar și despre interviurile pe care a reușit să le facă cu aceștia.

„Zilele acestea am fost copleșită de valul de lucruri bune care mi s-au întâmplat printre care și marea întâlnire cu o parte din actorii serialului Emily in Paris pe care am așteptat-o cu sufletul la gură, dar și cu emoții.

După ce am zburat în Cracovia împreună cu @netflixro pentru a înregistra acest minunat interviu cu însuși Antoine, Luc și Julian în persoană, am avut șansa să fac cunoștință serile trecute cu Alfie tocmai în Paris.

A fost o adevărată realizare pentru mine și nu pot decât să mă bucur că această dorință a devenit realitate. Sper să urmăriți acest interviu cu mare entuziasm la fel cum aștept eu noul sezon Emily in Rome”, a transmis pe rețelele de socializare Alexia Eram.

