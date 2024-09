Imagine rară cu socrii Andreei Esca. Melkon Eram și soția Anne au fost surprinși la un restaurant în Paris, cu nepoții lor

Săptămâna aceasta, Aris și Alexia Eram au petrecut câteva zile împreună în Paris, Franța. Acolo, copiii prezentatoarei Andreea Esca și ai omului de afaceri Alexandre Eram s-au întâlnit cu bunicii lor paterni, cu Melkon Eram și soția Anne, care locuiesc acolo.

Împreună s-au bucurat și de o ieșire în oraș, au luat masa la un restaurant din Paris, unde au fost surprinși într-o ipostază inedită. Alexia Eram și bunica Anne apar cu zâmbetele până la urechi, probabil se bucură de revedere, în timp ce Aris stă alături de bunicul lui.

Imaginea a ajuns pe Instagram, iar Aris Eram a transmis: „Ospătarul este și patronul restaurantului, iar mama lui gătește! Aici am mâncat ieri cu bunicii. Ne-a plăcut, așa că recomand locul!”. Fanii imediat i-au apreciat poza, dar i-au lăsat și câteva mesaje.

„Sunteți minunați, dragilor!! Să va bucurați de bunici cât sunt în viață! 😍❤️”, „Sunteți adorabili”, au scris fanii în mediul online.

Cine sunt socrii Andreei Esca

Socrul Andreei Esca, Melkon Eram, este armean la origine și arhitect de profesie. Soția lui, Anne Eram, adică soacra Andreei Esca, este o franțuzoaică elegantă, blondă, cu un zâmbet cald și ochi irezistibil de albaștri, pe care i-a moștenit și nepoata Alexia Eram.

Andreea Esca are o relație foarte apropiată cu mama soțului ei. În trecut, în mediul online, ea a făcut publică o imagine cu soacra sa, care este o doamnă finuță și elegantă, și pe care o alintă Dodo. Andreea Esca i-a mulțumit soacrei ei pentru felul în care l-a crescut pe Alexandre Eram, cel care îi este partener de viață de peste 24 de ani.

„Doamnă Eram, vă mulțumesc pentru acest băiat extraordinar care a devenit soțul meu și tatăl copiilor mei :)! Să ne trăiască🎉🎉🎉🎉 La mulți ani, Dodo! Ps. Mulțumiri desigur și D-lui Eram pentru că l-ați educat așa frumos😃!”, a comentat Andreea Esca.

Cu ce s-a ocupat și mama Andreei Esca

7 iunie a fost o zi specială pentru familia Esca, marcând aniversarea de 83 de ani a doamnei Lucica, mama celebrei prezentatoare de știri Andreea Esca. Mama vedetei a fost sărbătorită într-un cadru intim și plin de căldură, alături de cei dragi.

Andreea Esca este foarte atașată de părinții săi, de la care a moștenit nu doar trăsăturile fizice, ci și valorile și principiile care au ghidat-o în viață și carieră. Aniversarea mamei sale a fost un prilej de bucurie și recunoștință pentru întreaga familie, reflectând dragostea și respectul pe care și-l poartă reciproc.

„La mulți ani, Mama! Am ales prima fotografie cu tine de pe vremea când erai la Școala Sanitară, pentru că mi-am amintit că prima cursă Race for the Cure, organizată de fundația Renașterea la București, în 2015, a căzut chiar de ziua ta. Și mi s-a părut emoționant, având în vedere că aproape toată viața ți-ai petrecut-o având grijă de bolnavi de cancer.

Să știi că acum cursa va avea loc mâine și fac tot ce pot ca să vină multă lume și cu ajutorul acestor oameni să salvăm vieți! Știu sigur că asta te va face atât de fericită! Pentru că de fiecare dată când am întâlnit un supraviețuitor de cancer, care ți-a fost pacient, mi-a vorbit despre tine ca despre cel mai minunat om!”, a transmis Andreea Esca, pe Instagram.

