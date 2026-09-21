Ce face Carmen Tănase după ce a fost înlocuită de Nadia Comăneci la „Românii au talent”. Unde o vor vedea fanii pe actriță

Carmen Tănase nu mai face parte din juriul emisiunii „Românii au talent”, după un singur sezon petrecut la masa juraților. În perioada următoare, actrița revine la teatru și are programate două spectacole.

Carmen Tănase își continuă activitatea pe scenă după ce a încheiat colaborarea cu „Românii au talent”. Actrița a făcut parte timp de un sezon din juriul emisiunii, unde a evaluat concurenții alături de ceilalți jurați.

În perioada petrecută la masa juraților, Carmen Tănase a vorbit în mai multe rânduri despre experiența din cadrul show-ului și despre faptul că era încântată de proiect. Acum, actrița se întoarce la una dintre activitățile care au consacrat-o: teatrul. În luna octombrie, Carmen Tănase va urca pe scenă în două spectacole cunoscute din repertoriul românesc.

Carmen Tănase joacă în „Gaițele”, la București

Pe 14 octombrie, de la ora 20:00, Carmen Tănase va putea fi văzută în spectacolul „Gaițele”, programat la Sala Luceafărul din București. Piesa are la bază textul lui Alexandru Kirițescu și a avut, de-a lungul timpului, numeroase puneri în scenă. Montarea actuală este regizată de Gelu Colceag.

Carmen Tănase interpretează rolul Zoia, într-o distribuție din care mai fac parte Maia Morgenstern, Virginia Rogin și Adriana Trandafir.

Spectacolul pune în prim-plan moravurile unei epoci și folosește umorul și ironia pentru a construi o satiră socială. În această montare, Maia Morgenstern interpretează rolul Aneta Duduleanu, Virginia Rogin este Lena, iar Adriana Trandafir o interpretează pe Fräulein.

„O noapte furtunoasă”, la Ploiești

O zi mai târziu, pe 15 octombrie, de la ora 19:00, Carmen Tănase va juca în „O noapte furtunoasă”, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești.

Comedia lui I.L. Caragiale prezintă, prin umor și ironie, încurcăturile amoroase și conflictele dintre personajele unei mahalale bucureștene de la sfârșitul secolului al XIX-lea.