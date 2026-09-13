PRO TV a anunțat oficial noul juriu „Românii au talent” sezonul 17. Misterul a fost elucidat. „O mare onoare”

PRO TV a anunțat oficial noul juriu „Românii au talent” sezonul 17, la câteva zile după ce a venit cu vestea neașteptată că Nadia Comăneci se va alătura echipei. Dacă până acum nu se știa nimic oficial, cu privire la juratul pe care fosta gimnastă îl va înlocui, astăzi misterul a fost elucidat. Carmen Tănase este cea înlăturată din proiect

Pe contul de socializare, PRO TV a publicat o imagine cu noul juriu Românii au talent, anunțând că au început preselecțiile pentru sezonul de anul viitor. „Ei sunt noul juriu Românii au talent! Tu ești gata să le arăți ce poți? Înscrie-te la casting pentru sezonul 17! Ne vedem mâine la Iași, iar pe 19 și 20 septembrie la București. Hai să te cunoaștem și să-ți descoperim talentul!”, a fost mesajul transmis de PRO TV pe pagina de Instagram.

Astfel că juriul Românii au talent sezonul 17 este format din Andi Moisescu, Andra, Mihai Bobonete și Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci a transmis imediat un mesaj în care mărturisește sincer că este o onoare să facă parte dintr-un proiect așa de amploare. „O mare onoare să fiu alături de voi. Mulțumesc”, a fost mesajul transmis de Nadia Comăneci pe contul de Instagram al PRO TV.

Carmen Tănase a fost jurat Românii au talent un singur an. Ea a intrat în show în vara lui 2025, când din emisiune a ieşit un alt actor - Dragoş Bucur (care părăsea scaunul de jurat după trei sezoane).

Personalitatea care a făcut din 10 un simbol al perfecțiunii pornește în căutarea unor concurenți de 10 în una dintre cele mai vizionate emisiuni din istoria televiziunii din România: Nadia Comăneci, legenda care a arătat lumii că perfecțiunea este posibilă, caută acum oameni care să transforme talentul, curajul și ambiția în propriul lor moment de 10, în sezonul 17 al show-ului „Românii au talent”.

Dincolo de performanțele care au consacrat-o, numele său este asociat cu ambiția, perseverența și capacitatea de a transforma talentul într-o moștenire care depășește granițele.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu! Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este «Românii au talent».