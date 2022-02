Într-un interviu pentru Fanatik, Monica Anghel a vorbit despre cariera sa muzicală, dar și despre cum arată o zi normală din viața ei. Artista se închină de fiecare dată înainte de a urca pe scenă și se consideră mai mult credincioasă decât superstițioasă. Monica Anghel susține că 13 este o cifră norocoasă pentru ea și crede că gândurile sunt transmise în Univers.

„Mă închin de fiecare dată când am concerte sau când urmează să decoleze sau să aterizeze avionul, nu cred că sunt superstițioasă, mai mult aș spune sunt credincioasă. 13 este o cifră norocoasă pentru mine, deoarece mama este născută într-o zi de 13. Cred că totul este în funcție de ceea ce gândești și transmiți universului. Eu, de exemplu, dacă citesc dimineață horoscopul și zice de bine, cred tot și așa pornesc ziua. Dacă zice că-i de rău, nu cred”, a declarat vedeta.

Cum arată o zi din viața Monicăi Anghel

Artista a povestit cum arată o zi obișnuită din viața ei. Monica Anghel se trezește la 6 dimineața, își bea cafeaua și îi pregătește micul dejun fiul său, Aviv. Vedetei îi place să gătească, astfel că atunci când are timp stă în bucătărie. Monica Anghel are grijă și de felul în care arată, așa că dimineața, atunci când nu are un program încărcat, face gimnastică acasă.

„O să-ți spun cum a fost ziua de ieri, ca să-ți faci o idee. M-am trezit la ora 6 dimineața, m-am dus la bucătărie să pun de cafea, m-am dus la baie, m-am întors și mi-am băut cafeaua. După aceea m-am gândit că vreau să-i fac ceva de mâncare lui Aviv așa că am călit niște morcovi cu ceapă, am fiert și niște cartofi, am amestecat toată compoziția și am băgat-o la frigider. După ce am făcut treaba asta, care a durat câteva ore bune, m-am apucat și am făcut gimnastică, am intrat iar la baie și m-am spălat, m-am aranjat frumos apoi am plecat la o emisiune. Am revenit acasă și am intrat în bucătărie să termin ce am început de dimineață. La ora 10 seara am reușit să termin brioșele. Au venit și nepoatele mele acasă, împreună cu Aviv, și am stat cu toți de povești. Adevărul este că nu știu când trece timpul, nu mă plictisesc niciodată și acum, dacă aș putea, aș adormi instant”, a declarat artista pentru Fanatik.

