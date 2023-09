„Am revenit pe platouri direct la penitenciar. La Rahova am ajuns. Am făcut un show acolo cu deținuții de la geamuri. N-am apucat să le cânt, urma, doar că a trebuit să plecăm rapid și chiar n-am apucat.

Dar ei mi-au cerut să le cânt. Și le-am zis că filmez și mă întorc să le cânt. Dar nu am mai apucat. Însă urmează să mai am o filmare, tot la Rahova, la penitenciar, și am zis că le- am pregătit-o pe aia cu „Pușcărie, pușcărie/ Vede-te-aș neagră, pustie”. Mă duc și le-o cânt băieților că mi-au cerut-o”, a spus Theo Rose pentru Ego.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Apoi, Theo a mers și pe platourile de filmare de la „Vocea României”, acolo unde sezonul acesta face echipă cu Horia Brenciu.

„Horia acolo este exact ce lipsea, poate. E doza aia de energie. Noi toți ne alimentăm de la el, de cele mai multe ori. Mi se pare extraordinar la jumătate de secol de viață să ai energia asta.

Noi toți ne mai scurgem pe scaune, la un moment dat obosim, el este neobosit. Pentru mine e extraordinar să-l am alături. Învăț foarte multe de la el. Și ne completăm extraordinar”, a declarat Theo Rose.

Artista spune că Horia Brenciu reușește mereu să-i facă ziua și mai bună. „Nu vrei să știi cum este în pauze, la vestiar. Eu am la mine pompa de muls, eu tot timpul trebuie să pregătesc masa copilului, să o trimit acasă. Și vine și stă pe la uși săracul, până când termin eu de muls. Dar mă așteaptă. Nu zice nimic”, a mai spus interpreta.

