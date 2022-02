Ce face Zanni cu banii pe care îi câștigă. Acum are contract cu Pro TV: „Nu plec niciodată în vacanță”

Pentru prima dată față în față cu Marius Manole, Zanni recunoaște că nu avea o părere foarte bună despre actor și a ezitat mult înainte de a accepta să fie invitatul lui: „La prima vedere, nu mi-a plăcut de tine. Acum mi-am schimbat părerea. Așa fac mereu înainte să cunosc oamenii”.

Cei doi au o discuție extrem de sinceră, fără bariere, în care câștigătorul „Survivor” 2021 povestește despre copilărie, perioada petrecută la cămin, lecțiile bune și mai puțin bune pe care le-a primit, cum a luptat pentru a nu mai fi agresat, succesul de pe TikTok și cum i s-a schimbat viața.

„Cum au luat mâna de pe mine, mi s-a limpezit totul. Am terminat școala, m-am înscris la un curs de frizerie, am început să mă tatuez, m-am băgat într-un cămin de nefamiliști, un beci de 2 pe 2. Știam foarte bine ce vreau să fac”.

Zanni răspunde deschis întrebărilor lui Marius Manole și face declarații în premieră despre viața personală și cea profesională, despre modul în care a evoluat, perioada în care a făcut balet, cum a reușit să ajungă în punctul în care este acum, cum a depășit depresia avută după Survivor și care îi sunt planurile de viitor.

„Nu plec niciodată în vacanță, pun banii la ciorap. Într-un an-doi mă mut la casa mea, vreau să-mi întemeiez o familie. Când găsesc femeia potrivită, aia e. Vreau să am copii, să-i cresc frumos, să le povestesc de Moș Crăciun”, spune Zannidache.

Zanni, declarații despre presupusa relație cu Ana Porgras de la „Survivor România”

Referitor la presupusa relație pe care a avut-o cu o fostă concurentă Survivor, acesta declară: „A fost o poveste, du-te-vino, mi-a înșelat așteptările, nu pe mine”, iar despre competiție și echipa lui, spune: „Acolo am învățat să înot, am învățat multe. Toți erau dușmanii mei, inclusiv cei din echipa mea. Jador e un băiat super sufletist, mi-a plăcut de el, voiam amândoi să reușim. Dar nu am rămas prieten cu nimeni”.

Întrega discuție și toate detaliile vor putea fi aflate în prima ediție Întrebarea mesei rotunde din acest sezon, disponibilă astăzi, de la ora 20:00, pe VOYO.

