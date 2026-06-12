Ce i-a dezvăluit lui Ernest o fată de 17 ani care s-a uitat la emisiunea lui de la Kanal D: „Real ajutor”

Recent, Ernest a stat de vorbă cu Libertatea despre emisiunea lui, dezvăluind care este cea mai mare provocare în realizarea unui episod „În căutarea adevărului”.

„Provocarea este în a oferi publicului un sfat pertinent, să rămână ceva ca urmare a cazului pe care îl prezentăm acolo. Practic, în oricare dintre poveștile prezentate acolo, o parte dintre cei care se uită se regăsesc. Este o categorie de public care urmărește «În căutarea adevărului» și care are copii aflați în perioada de preadolescență sau adolescență, iar emisiunea devine un instrument folositor în ceea ce privește cazurile cu tineri.

Practic în asta constă provocarea: să faci astfel încât din fiecare episod sau caz prezentat acolo, cel care te urmărește să aibă ceva de învățat și să poată folosi sfaturile oferite acolo în viața personală, să-i fie utile”, a spus Ernest.

Ernest TakacsIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

L-am întrebat pe prezentatorul de la Kanal D și ce impact crede el că are show-ul asupra telespectatorilor.

„Îmi spunea la un moment dat o fată în vârstă de 17 ani: «Pe mine nu mă poate păcăli nimeni, nu mă poate lua nimic prin surprindere, pentru că eu am văzut toate episoadele din emisiunea ta». Da, acesta este un feedback care nu vine de la un singur om, ci de la mai mulți, în special de la părinți, pentru care sfaturile primite în cadrul emisiunii le sunt de un real ajutor”, a dezvăluit Ernest în exclusivitate pentru Libertatea.

La finalul interviului, l-am rugat pe Ernest Takacs să ofere și un sfat pentru oamenii care aleg să ascundă adevărul.

„Oricât te-ai chinui tu să ascunzi un adevăr, există factori pe care nu îi poți controla și este posibil ca el să se afle, iar atunci poate provoca consecințe mai urâte sau mai dramatice decât dacă ți l-ai fi asumat și l-ai fi dezvăluit «la timp». Nu degeaba există vorba «Adevărul te va elibera». Pentru că, deși pot exista situații în care te gândești dacă e bine să dezvălui anumite secrete, în majoritatea cazurilor este de preferat să ai puterea să spui adevărul, ca să nu trăiești împovărat sau într-un stres permanent”, a încheiat prezentatorul de la Kanal D.

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