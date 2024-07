Artista a mărturisit că ea și soțul ei își doresc din tot sufletul un copil și speră să-l conceapă chiar în luna de miere.

„Noi primii ne dorim. Și acum să vedem în luna de miere”, a spus și Joseph Mohaci, conform Wownews.

„Părintele Gabriel care ne-a oficiat slujba, vrem să-i mulțumim foarte mult, a fost o slujbă extraordinară. Și el ne-a urat același lucru, i-a spus soțului ”Să o duci într-o vacanță și vă aștept la botez”. Cea mai frumoasă urare.”, a spus solista, potrivit aceleiași surse.

Ce sacrificii face Anda Adam pentru a rămâne din nou însărcinată

Anda Adam și Joseph Eudor Mohaci s-au căsătorit civil la finalul anului 2022, iar religios s-au căsătorit sâmbătă, 29 iunie. Artista și soțul ei vor să devină cât mai curând părinți, așa că au luat măsuri. Vedeta a apelat la anumite tratamente, având în vedere vârsta înaintată. Chiar dacă nu are probleme de sănătate, Anda vrea să fie precaută.

„Ne mai dorim un copil! Noi l-am comandat de anul trecut, însă a întârziat livrarea. Vine din China (n.r. – râde). Eu îmi doresc o fetiță, iar soțul cred că tot o fetiță. Un Cane Corso (n.r. glumește Joseph). Doar fetițe ne dorim, că o fi una, că or fi două”, a declarat Anda Adam pentru Spynews.ro.

„Au existat niște speculații, la un moment dat, pentru că nu mai sunt eu așa de definită. Dar, am avut și perioade în care te mai și răsfeți, am mai făcut și niște tratamente pentru a fi siguri că vom face și copii, iar atunci, da, câteva kilograme în plus se văd imediat, dar îmi revin acum, pentru vară.

Nu am nici o problemă, însă având în vedere că vorbim despre o altă vârstă, nu mai am 20 de ani… Poți aduce, suplimentar, un aport, astfel încât să facilitezi o sarcină, în sensul acesta, însă nu avem o problemă. Trebuie doar să îmi iau un turneu cu soțul, undeva doar noi doi. Să ne punem pe treabă în acest turneu de lansare de album, pentru a face și un bebeluș”, a mai adăugat artista.

