Theo Rose sau Theodora Maria Diaconu, pe numele ei din buletin, este născută pe data de 8 august 1997. Artista a început să cânte de la vârsta de patru ani și a debutat pe scenă cântând muzică populară. Invitată în podcastul lui Damian Drăghici de pe Youtube, cântăreața a povestit cum a început să cânte. „La 4 ani. Eu țin minte exact momentul când mama și sora au constat că am voce, că sunt talentată. Eram în pat și sora mea cânta, ea s-a apucat mai târziu, pe la 16 ani, ea nefiind un copil susținut pentru că, fiind la țară, nici nu aveai prea multe variante, putea să se ducă la nunți și să cânte cu singurul lăutar din zonă…Abia târziu i-a convins ea, cu greu, să se apuce de muzică. A început apoi o Școală populară de arte la Ploiești.

Într-o dimineață m-am trezit cântând, fredonam ceva și ele două au reacționat, după ce am cântat corect. Apoi sora mea s-a ocupat de mine, a încercat să mă facă să cânt cât mai corect, pe note, pe ton. Apoi am început cu profesorii din zonă, câteva domnișoare profesoare de canto care m-au mai îndrumat, apoi am fost la concursuri de muzică populară.”, a declarat cântăreața.

Theo Rose a și povestit cum l-a cunoscut pe Valeriu Lazarov, celebrul producător de televiziune, la o emisiune la care a participat. Avea doar 8 ani, dar acesta a văzut cât era de talentată și a sfătuit-o să cânte muzică ușoară. L-a ascultat, iar acum a devenit una dintre cele mai îndrăgite artiste din România.

„Cântam la toate zilele comunelor, făceam și dansuri populare. Apoi am participat la Ploaia steluțelor de la TVR și acolo era un fel de «Te cunosc de undeva», te transformai, dar noi eram copii toți. Atunci eu am interpretat-o pe Ioana Radu. Personaj greu. (…)

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

La una dintre preselecțiile finale era un domn, pe care eu atunci l-am văzut ca pe un domn în vârstă, un bunic așa, care m-a chestionat un pic și la final mi-a zis: «Dar tu ceva muzică ușoară știi să cânți?». I-am cântat ceva atunci și omul acela s-a uitat la mine și mi-a zis: «Băi fetiță, pe lângă faptul că tu cânți muzică populară, eu cred că ar trebui să ai în vedere pe viitor să cânți muzică ușoară, că tu ai față de așa ceva».

Când am plecat de acolo aveam să aflu că acel domn era marele Valeriu Lazarov, mama era toată scursă sub masă, era leșinată de emoție, eu habar nu aveam cine era omul ăla. Aveam 8. A fost un om care mi-a deschis un nou orizont și care a văzut ceva potențial în mine, a văzut ceva în ochii mei. După Ploaia steluțelor am început să studiez muzică ușoară singură.”, a declarat cântăreața care a absolvit apoi Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti din București.

Theo Rose lucrează și în televiziune

Astăzi s-a aflat că Theo Rose prezintă „SuperStar România”, la Pro TV. Încântată de această nouă provocare, cântăreața declară: „O mare provocare… niște emoții cum n-am avut niciodată cântând. N-am dormit nopți întregi înainte, gândindu-mă la ce m-am înhămat, ce mare responsabilitate am.

Acum, dupa ce m-am plâns, vă spun și că e una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am trăit vreodată, că îmi trăiesc visul în prime-time la TV, că înțeleg atât de bine concurenții, tocmai pentru că am fost de nenumărate ori în pielea lor și e o bucurie să le pot fi alături și să retrăiesc tot soiul de emoții”.

Citeşte şi:

Ce intervenții estetice vrea să-și facă Oana Zăvoranu după ce s-a operat de 9 ori la sâni: „Cu ce este mai bună Angelina Jolie decât mine?”

Deliric, despre industria muzicală din România: „S-a ajuns să facă muzică niște oameni cu bani, pentru ăia cei mai săraci și cei mai proști”

Olguța Berbec și-a botezat fetița. Mihai Morar și soția au fost nași

PARTENERI - GSP.RO FOTO Metoda INCREDIBILĂ prin care o jurnalistă sportivă și-a dat seama că iubitul ei o înșală: „Atunci a început să tremure”

Playtech.ro BOMBĂ! Constantin Enceanu, reacție HALUCINANTĂ despre Niculina Stoican! Cum să-i spună așa ceva?!

Observatornews.ro Ucisă pentru că mânca pe ascuns. Isabella, o fetiță de 6 ani, a fost găsită moartă în cușca câinelui, cu bandă adezivă lipită pe față, în Hawaii

HOROSCOP Horoscop 14 noiembrie 2021. Berbecii sunt plini de inițiativă, dar puțin prea preocupați de propriile interese

Știrileprotv.ro Țara în care milioane de oamenii renunță în valuri la locurile de muncă. Peste 4 milioane au demisionat într-o singură lună

Telekomsport Teodora Becali şi-a lăsat tatăl mască. Ce a putut să facă fiica lui Gigi Becali

PUBLICITATE CONCURS: Un an de filme la CINEMAX, antrenor personal la WorldClass și peste 2000 de premii zilnice în concursul #NeVedemÎnZeceMinute