Președintele Donald Trump a adus un omagiu prințesei de Wales, Kate Middleton, în timpul discursului său la banchetul de stat de la Castelul Windsor pe 17 septembrie. Liderul american a descris-o pe Kate drept „radiantă, sănătoasă și atât de frumoasă” în fața unei audiențe distinse.

Remarcile lui Trump vin la scurt timp după ce prințesa de Wales și-a reluat îndatoririle regale în urma tratamentului pentru cancer. Anul trecut, Kate și-a redus aparițiile publice pentru a se concentra asupra sănătății sale.

Revenirea lui Kate Middleton după cancer

La 43 de ani, Kate Middleton a trecut printr-o perioadă dificilă în ultimul an. În martie 2024, ea a anunțat că urmează un tratament pentru cancer, retrăgându-se temporar din viața publică. Prințesa a oferit câteva actualizări în lunile următoare, iar în septembrie 2024 a anunțat că a finalizat tratamentul de chimioterapie.

În ianuarie 2025, Kate a împărtășit vestea că se află în remisiune, marcând un moment important în recuperarea sa. De atunci, ea a vorbit deschis despre provocările și ajustările vieții după chimioterapie. În timpul vizitei la Spitalul Colchester în iulie, Kate a descris experiența sa posttratament: „Pui o față curajoasă, stoicism în timpul tratamentului. Tratamentul s-a terminat, apoi e ca și cum pot să merg mai departe, să revin la normal, dar de fapt, faza de după este foarte, foarte dificilă”.

Prințesa de Wales a subliniat importanța sprijinului în perioada de tranziție după tratament. „Nu ești neapărat sub îngrijirea echipei clinice, dar nici nu poți funcționa normal acasă așa cum obișnuiai poate cândva”, a explicat ea, conform People.com. Kate a adăugat: „Trebuie să-ți găsești noua normalitate și asta durează… și e ca un roller coaster, nu e lin, cum te-ai aștepta să fie. Dar realitatea este că treci prin momente grele”.

Discursul lui Trump la banchetul de stat a evidențiat revenirea impresionantă a lui Kate în viața publică. Prințesa a zâmbit grațios ca răspuns la complimentele președintelui american, demonstrând reziliența sa în fața provocărilor recente.

Apariție elegantă, cu tiara pe cap

Prințesa de Wales a atras toate privirile într-o rochie aurie spectaculoasă. Kate a purtat o creație Phillipa Lepley din mătase, acoperită de o mantie din dantelă Chantilly brodată manual cu fir de aur. Ținuta a fost completată de Ordinul Familiei Regale și eșarfa albastră a Ordinului Regal Victorian.

Elementul central al look-ului a fost celebra tiară Lovers Knot, care i-a aparținut cândva prințesei Diana. Acest accesoriu prețios, creat în 1914 de bijutierii regali Garrard, a fost păstrat în seiful Palatului Buckingham după decesul Dianei în 1997, înainte de a-i fi încredințat lui Kate.

Prințul de Wales a purtat uniforma Windsor – un sacou bleumarin închis cu guler și manșete roșii. Ținuta a inclus eșarfa albastră și însemnele Ordinului Jartierei, precum și alte decorații regale importante.

Banchetul din seara de 17 septembrie marchează vizita de stat a președintelui Trump în Regatul Unit, subliniind importanța relațiilor diplomatice dintre cele două țări.