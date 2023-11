Polițiștii i-au suspendat permisul de conducere lui Smiley, pe 23 septembrie, după ce acesta a condus cu peste 100 km/h, în timp ce viteza maximă admisă era de doar 50 km/h. Artistul a fost prins de polițiști la ora 12.30, pe DJ 222 zona km 9+300, pe drumul Agighiol – Tulcea, scrie ziare.com.

Pentru Cancan, Smiley a explicat că nu a văzut semnul de circulație în care era recomandată viteza, dar a spus și cu cât circula. „104 km/h sau 105 km/h. Nu eram într-o localitate, chiar nu eram într-o localitate. Mergeam pe drumul care duce spre Tulcea, care e drum drept, nu e nicio localitate. Există un semn de 50 km/h, pe care eu nu l-am văzut”, a spus artistul, care a dezvăluit și dialogul pe care l-a avut cu polițiștii care l-au oprit.

Smiley, oprit de polițiști: „I-am dat carnetul, să fiți sănătoși”

„Mi-a zis și polițistul «domnule, dar nu ați fost atent la mașină?». Zic «n-am fost atent, că vorbeam și la telefon». Dar nu eram atent să văd semnul. Nu aveam nici viteză foarte mare, nu eram nici în localitate, când sunt în localitate nu merg cu viteză mare. Fiind linie dreaptă, am zis că la 100 km/h nu se simte, dar n-am protestat cu nimic. I-am dat carnetul, să fiți sănătoși!”, a explicat artistul.

Și a continuat: „Au fost cât se poate de normali. Mi-au cerut mai întâi actele, le-am dat toate actele și dup-aia mi-au spus «știți că ați depășit viteza?!». Zic «aaaa, gata, hai că am scăpat de carnet»”.

În prezent, Smiley o are acum de multe ori drept șofer pe Gina Pistol, soția lui. Și prietenii îi mai sar în ajutor, de când e pieton. „Da, am șoferul random al zilei, chiar e aleatoriu. Dimineața, când mă trezesc, mă întreb cum ajung unde am treabă. E drept, întotdeauna am opțiunea taxi, Uber sau metrou, tramvai sau autobuz. Dar e mai amuzant așa, să îmi dau seama cine se oferă să mă aducă până unde trebuie să ajung.”

De câte ori a avut Smiley permisul suspendat

Nu este prima oară când Smiley are permisul suspendat. În 2014, Smiley a rămas fără permis de conducere, după ce artistul a fost prins gonind pe şoseaua de centură a Capitalei. Cântărețul a fost oprit de polițiști în timp ce mergea spre Otopeni, radarele înregistrând o viteză de 177 km/h. Poliţişii l-au amendat și i-au suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.

Înainte, Smiley a mai avut carnetul suspendat de două ori, tot din cauza vitezei excesive, peste limita legală.

