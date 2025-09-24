Termenul „White Diamonds”, pe care ei îl foloseau fără ca multă lume să știe despre ce este vorba, era, de fapt, o metaforă pentru cocaină. Informațiile apar la aproape trei decenii de la tragicul accident de la Paris, în care prințesa Diana și Dodi Al-Fayed și-au pierdut viața, și completează tabloul de zvonuri și speculații care au însoțit mereu imaginea „prințesei inimilor”.

Cum a apărut presupusul cod secret „White Diamonds”

Potrivit unor apropiați ai familiei regale, citați de Radar Online, prințesa Diana i-ar fi cerut lui George Michael, unul dintre cei mai buni prieteni ai ei din anii 90, să îi procure cocaină pentru a-i lua presiunea de pe umeri. Cântărețul ar fi refuzat la început, dar în cele din urmă ar fi cedat, livrându-i cantități mici, ascunse în cutiuțe de bijuterii.

Cei doi ar fi inventat și un limbaj codificat pentru a evita suspiciunile. Termenul „White Diamonds” ar fi fost folosit în conversațiile lor pentru a face referire la substanțele interzise. Potrivit sursei citate, prințesa Diana susținea că acestea îi dădeau „încredere” și o făceau să simtă că își poate gestiona viața într-o perioadă marcată de divorțul de prințul Charles și de presiunea mediatică uriașă.

Aranjamentul ar fi durat aproximativ patru ani, înainte ca prințesa Diana să caute sprijin prin terapie discretă, încercând să reducă dependența. Totuși, obiceiul ar fi „revenit ocazional”, potrivit acelorași mărturii.

Ce s-ar fi găsit în mașina în care a murit prințesa Diana

Dezvăluirile despre codul secret vin în contextul unor afirmații sensibile privind noaptea tragediei din 1997. Surse anonime au declarat pentru Radar Online că în mașina Mercedes lovită în pasajul Pont de lAlma ar fi fost găsit un mic „depozit” de cocaină, îndepărtat rapid de unii agenți de pază, pentru a nu afecta imaginea prințesei.

Versiunea oficială a anchetei s-a concentrat pe faptul că șoferul Henri Paul conducea cu viteză și sub influența alcoolului. Însă zvonurile privind consumul de droguri al cuplului Diana-Dodi au circulat insistent, alimentate de mărturiile apropiaților și de reputația playboyului egiptean.

În același timp, apropiați ai familiei regale ar fi fost disperați să protejeze imaginea prințesei Diana, care la acea vreme era venerată ca simbol al compasiunii și al muncii caritabile. Orice asociere cu drogurile ar fi schimbat radical percepția publică.

Încerca să-l convingă pe Dodi Al-Fayed să renunțe la substanțele interzise

Povestea codului „White Diamonds” se leagă și de alte detalii din viața intimă a Dianei. În anul 1993, ea îi scria majordomului Paul Burrell o scrisoare celebră în care susținea că soțul ei plănuiește să o elimine într-un accident de mașină. Prietenii cred că paranoia și anxietatea ei ar fi putut fi amplificate de consumul de cocaină.

În ultima ei vară, petrecută alături de Dodi Al-Fayed, prințesa Diana ar fi încercat să-l convingă pe acesta să renunțe la droguri, iar certurile lor pe această temă ar fi fost frecvente. În ciuda acestor tensiuni, cuplul își făcea planuri pentru viitor, înainte ca totul să se încheie brusc în noaptea de 31 august 1997.

