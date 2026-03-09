Ce intervenții estetice are Giulia Anghelescu. „Mă întreabă foarte multă lume în ultima perioadă”

„Mă întreabă foarte multă lume în ultima perioadă, de când am început să-mi las părul să crească. Deci, ce ți-ai făcut la față? Să ne înțelegem: eu am două operații mari. Mă rog, nu sunt «late», sunt doar mari. O rinoplastie pe care am făcut-o acum foarte mulți ani. Nici nu mai țin minte când am făcut această operație la nas.

A fost o problemă medicală la început, în sensul că aveam o sinuzită care îmi dădea bătăi de cap de foarte mulți ani. Nu mai respiram bine, mi-era foarte greu la concerte. În momentul în care am decis să mă operez, l-am rugat pe domnul doctor Antohi, căci la dânsul m-am operat, l-am rugat: ‘Domnule doctor, puteți să-mi faceți nasul drept dacă tot m-au operat? Nu era drept, pentru că atunci când eram foarte mică și mergeam în tabere la schi, am ratat un fanion de pe pârtie și mi l-am luat direct în nas.

Mi-a explicat domnul doctor ulterior că, fiind în plină creștere, așa s-a dezvoltat puțin strâmb nasul. Și în momentul în care am decis să mă operez, l-am întrebat:

‘Un nas drept, atât doresc! Un nas care să se potrivească fizionomiei mele. De altfel, nici mama nu cred că mai știe cum arătam cu nasul meu.

Da, dar cred că a fost clar cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată, în primul rând din punct de vedere al sănătății. Respir foarte bine de atunci, n-am mai avut niciodată probleme și, în plus, am și un nas drept, de care sunt extrem de mândră. Nu mi se pare că mi-am făcut un nas cârn…”, a spus Giulia, în podcastul lui Teo Trandafir.

Cea de-a doua intervenție pe care Giulia a făcut-o este augmentarea mamară. „Augmentarea am făcut-o după ce l-am născut pe Mica, adică după două sarcini și după ce am alăptat de două ori. Și, cumva, eu am zis că niciodată nu o să fac acest pas, până în momentul în care mi-am dat seama că îmi doresc foarte mult să port rochii cu spatele gol”, a transmis artista.

