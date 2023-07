Fiind una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, Raluka își dorește să aibă o apariție perfectă atunci când urcă pe scenă, la concerte sau la evenimente private. Recunoaște însă că niciodată nu a ținut dietă, că are gene așa de bune încât nu a avut probleme cu greutatea.

Raluka: „Cred că ADN-ul e cel mai important și faptul că am făcut sport tot timpul, nu de performanță”

Ea a avut grijă să facă sport de-a lungul timpului, așa s-a menținut în formă. „În primul rând e ADN. N-am mai făcut sală de trei ani și jumătate deja. Mi-am luat astăzi greutăți, elastice, o să-mi iau și bandă de alergat, le pun pe toate pe terasă și încep să fac sport din nou.

N-am mai făcut demult, dar, într-adevăr, corpul meu se păstrează. Cred că ADN-ul e cel mai important și faptul că am făcut sport tot timpul, nu de performanță, dar am știut să mă mențin”, a declarat Raluka, care are și o dietă echilibrată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Recomandări INVESTIGAȚIE ROMÂNIA-NEPAL. Abandonați în Ilfov și fără loc de muncă, după ce au plătit mii de euro ca să vină în România. Rețeta fraudelor transfrontaliere cu forță de muncă din Asia

Ce mănâncă Raluka pentru a-și menține silueta

De mai bine de cinci ani, Raluka a renunțat la carne, dar nu și la pește. Are grijă să mănânce de două sau trei ori pe lună, în cantități moderate. În rest, ea consumă ouă, multe salate și fructe și recunoaște că uneori servește și paste.

„Nu mai mănânc carne de 5 ani și jumătate. Pentru mine a fost foarte important. Astăzi am mâncat o salată cu sfeclă roșie și brânză de capră. Sunt în mare legume. Mai mănânc și paste din când în când, nu foarte des, dar mai mănânc și paste.

Mănânc pește o dată la 2-3 luni, pește alb tot timpul. În rest, dimineața mănânc două ouă, o omletă, cu pâine, n-am o problemă să nu mănânc pâine sau cartofi. Mănânc foarte multe legume, ciuperci, quinoa”, a mai declarat Raluka pentru Unica.

Viața amoroasă a Ralukăi! Spune că preferă bărbații mai în vârstă

În martie, Raluka a fost invitată la matinalul „What the Fun cu Drăcea, Ralu și Bogdan” de la Pro FM, împreună cu Connect-R. Artista a vorbit pentru prima dată despre relația de iubire cu un bărbat mai în vârstă cu 20 de ani. În cadrul interviului s-a discutat despre relații cu diferențe mari de vârstă, iar interpreta, care are 33 de ani, a făcut o dezvăluire neașteptată.

Recomandări Investițiile nu sunt doar pentru bogați: Mihai Purcărea, CEO BRD Asset Management, discută miturile, regulile de economisire și cum să devenim investitori inteligenți (P)

„Eu nu reușesc să mă înțeleg (cu bărbați tineri). Mie îmi trebuie mult mai în vârstă. Întotdeauna cumva am tins către cei care sunt mai în vârstă. Pentru că reușim să ne înțelegem altfel. Cumva ei reușesc să mă înțeleagă pe mine mai bine pentru că nu-i ușor cu mine, credeți-mă”, a afirmat cântăreața.

Întrebată de Bogdan Ciudoiu care a fost cea mai mare diferență de vârstă pe care a avut-o într-o relație, Raluka a răspuns: „20”. „Și a funcționat?”, a fost curios să afle realizatorul de radio. „Funcționează în continuare”, a răspuns artista, confirmând astfel că este implicată într-o relațiie de ceva vreme.

Deși până acum nu a vorbit despre relația pe care o are în prezent, s-a spus că artista se iubește cu un bărbat bogat, evreu, divorțat și care are patru copii. Potrivit Cancan, bărbatul care i-a cucerit inima Ralukăi s-ar numi Guy Kouris și ar deține un resort de lux în Mexic.

Playtech.ro Gabriela Firea și Florentin Pandele AU PĂRĂSIT România. Cine i-a dat de gol

Viva.ro Marcel Ciolacu este în prima linie a politicii, însă fiul lui e o fire discretă. Ce s-a aflat acum despre tânărul Andrei

PUBLICITATE Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

FANATIK.RO Cristina Demetrescu știe ce zodii au noroc în august 2023. Se anunță schimbări pentru 5 nativi

Știrileprotv.ro Cea mai mare grindină care a căzut vreodată în Europa. Bucăți de gheață de până la 19 centimetri în diametru au făcut prăpăd

Observatornews.ro Peste jumătate de țară, inclusiv București, a intrat sub avertizare cod portocaliu de ploi torențiale, grindină și vijelii. Vreme severă până la noapte

Orangesport.ro Marcel Ciolacu vrea FCSB în Ghencea şi mai dă o lovitură. Ce pot însemna apariţiile sale: "Nu s-a băgat fără să cunoască date din spate"

Unica.ro Cea mai dureroasă întrebare primită de Romaniță Iovan de la fiul ei: 'Am încercat să nu îl controlez, ci să-i ofer încredere'