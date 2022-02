Pentru emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, Anamaria Prodan a oferit un interviu în care a demontat toate spusele lui Reghecampf. Ea știe că iubita Corina Caciuc l-a pus să divorțeze, că el trăiește cu ea din 2019, chiar de când ei doi pozau într-un cuplu fericit.

„Este jenant și patetic. Cum poți să spui tu că eu mint, că niciodată Corina nu a vorbit cu tine, să te oblige să divorțezi, când eu am de la tine, prietenaș, toate mesajele că așa te-am iertat toți acasă. Eu le am pe toate.

Tu vii acum, cu tupeu, să spui că în 2019, când tu te-ai combinat cu Caciuca și trăiai cu ea, aveai familie cu ea, furai toți banii tăi și ai familiei tale, ai copiilor tăi… tu vii și spui că: Stai, domne puțin, eu trăiam și cu aia, dar eu nu mai aveam treabă cu Anamaria”, a spus impresara la „Exclusiv VIP”.

„Dar de ce nu ai plecat, șmechere ce ești? De ce nu ai plecat dacă așa de nefericit erai? Pe noi a uitat să ne anunțe că nu era fericit cu noi și că se terminase povestea de dragoste. Pe noi ne ducea la Disneyland, nouă ne spunea că ne iubește, făceam selfie-uri.

Păi, tu spui că așa? El nu mai putea să facă selfie-uri că îl bătea și îl rupea în două amanta. Nu mai putea, îi spunea amantei de doi ani că nu divorțează, că e pandemie, că sunt închise toate cabinetele de avocatură din America, că el d-asta era în America. Pe bune? Noi eram la petrecere în America. Puneam noi toți poze de la Disneyland. Cum așa?

Și amanta l-a învățat cum să divorțeze. El are tupeu în fața țării să vină să spună că nu e adevărat. (…) Tu să vii să spui că în 2019, când erai cu amanta, eu stăteam și îmi băteam joc de el, că aveam amant, știți că în 2019, un an de zile am colindat cu mama mea în toată lumea să o salvez. (…)

D-asta spun, îmi e rușine că a fost bărbatul meu și îmi e rușine să mă uit în ochii copilului meu. Să te batjocorească amanta, îți dai seama în ce lume trăiește băiatul asta? Îți dai seama ce anturaj are?”, a încheiat Anamaria Prodan.

Cum a cunoscut-o Laurențiu Reghecampf pe Corina Caciuc

Invitat la podcastul „Acasă la Măruță”, Laurențiu Reghecampf a fost întrebat de vedeta de la PRO TV când a cunoscut pe Corina Caciuc, actuala lui iubită. Antrenorul a mărturisit că a văzut-o în urmă cu doi ani, la un eveniment, și de atunci a încercat să ia legătura cu ea și să o cunoască.

De asemenea, Anamaria Prodan a susținut până acum că relația extraconjugală a soțului ei a început în urmă cu doi ani. Laurențiu Reghecampf și-a asumat tot și a spus că este foarte fericit alături de iubita lui. Când a mers la podcastul lui Cătălin Măruță, antrenorul a fost însoțit de Corina Caciuc, care l-a asistat din spatele camerelor de filmat.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea. Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Ana să aibă parte de același lucru”, a declarat Reghe.

