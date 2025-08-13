„Nici nu știți ce înseamnă asta pentru noi, dar așa mult am visat casa «îmbrăcată», încât acum nu ne vine să credem. O să vă dau toate detaliile posibile, însă acum pot să vă spun doar că sunt fascinată de felul în care au executat mobila. Impecabil. Mai sunt lucruri de făcut, să vină blatul de bucătărie, să se monteze electrocasnicele, luminile etc., dar deja e altceva”, a scris Adela Popescu pe imaginile publicate în mediul online.

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, s-au mutat temporar în satul natal al actriței, Șușani, județul Vâlcea, unde își petrec vara alături de cei trei băieți ai lor – Alexandru, Andrei și Adrian. Cei doi au ales să se retragă timp de două luni în inima naturii, într-o casă recent construită, aflată într-o zonă pitorească, pentru a le oferi copiilor o vacanță departe de agitația orașului.

Deși experiența de la Șușani este una de suflet, Adela Popescu nu ascunde faptul că viața în mediul rural implică multă muncă și investiții constante, mai ales când vine vorba de confortul propriu și al celor mici. „Să nu credeți că dacă stați la țară sau cei care locuiesc la țară nu cheltuiesc bani pentru că iau totul din grădină! Sunt foarte multe lucruri de care ai nevoie într-o casă, care nu se cresc în grădină.

Ce voiam să zic, de fapt, este că știu că, în general, se romanțează toată toată povestea cu statul la țară, să crească copiii în natură și să mănânci roșia din natură, să îți cultivi pământul… Da, desigur, asta se întâmplă și noi mâncăm foarte mult din grădina părinților mei momentan, luăm brânză de la vecini, carne de la ai mei, absolut, dar sunt foarte multe alte lucruri pe care trebuie să le cumperi de la supermarket. Așadar, oamenii de la țară cheltuiesc foarte mulți bani și asta pot să vă spun eu pentru că mă pot numi deja țărancă. Suntem deja de o lună aici și mai avem o lună”, a mărturisit Adela.







