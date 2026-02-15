General în rezervă intră în afaceri agricole 300 de bizoni la start și planuri pentru 2.000 de capete

Absolvent al Academiei SRI, fost șef al BCCO Cluj și secretar de stat MAI, generalul în rezervă a concesionat 500 de hectare în comuna natală și a pornit afacerea cu promisiunea că va ajunge la 2.000 de bizon de la startul de 300 de capete.

Pe lângă bizoni, ferma a fost populată cu căprioare, cerbi, mufloni, cerbi lopătari și mistreți. Investitori au fost doi investitori străini (germanul Johann Kilger și danezul Rudolf Kamer), dar în cei 12 ani trecuți ferma s-a degradat de la an la an, la fel și cifra de afaceri a consorțiului de firme implicate. Pornită inițiat cu o investiție de 2,5 milioane de euro, doar una dintre firme a acumulat datorii de peste 5 milioane de euro (BT Bison Ranch SRL).

Posibil pericol sanitar

Potrivit surselor Libertatea și ale celor de la Cluj Manifest (video), sute de animale au fost lăsate să moară la fermă, fără hrană și apă. Este aproape imposibil de cuprins în imagini întreaga fermă de sute de hectare, dar sunt observate rămășițe ale animalelor care au murit, iar din ele s-au hrănit păsările. Momentan, nu știm dacă animalele decedate sufereau de boli ce pot fi transmise, ceea ce aduce în prim plan un pericol sanitar pentru populația din zonă.

Primarul este vărul generalului în rezervă

În astfel de situații, în care oasele pot fi văzute lângă gard, Poliția Locală din localitate avertizează Garda de Mediu, dar instituția din Recea-Critur este subordonată primăriei, iar edilul Alexandru Rus este vărul generalului în rezervă.

Am încercat să-l contactăm pe Toma Rus fără succes pentru moment.

Am reușit să obținem o scurtă declarație de la primarul localității, care a afirmat că vărul său nu mai este în acea afacere de 9 ani. „Eu nu am acces în fermă că este împrejmuită cu garduri, iar Poliție Locală nu avem pentru că nu e o comună mare. Altfel probabil am fi sesizat ce ne spuneți dvs. Oricum, aici au fost maximum 400 de bizoni și știu că aveau mâncare. Nu pot spune că știu situația exactă, pentru că ferma se extinde în comuna vecină Panticeu”, ne-a mai zis primarul Rus.

Afacerea Bizonul

Anul trecut, Gazeta de Cluj scria că nucleul afacerii ”este compus din BT Bison Ranch SRL, BT Wild Ranch SRL și R & K Hunting Services SRL, toate implicate direct în administrarea fermei. Acestora li se adaugă, într-un mod cel puțin interesant, două entități – BT Farming & Agriculture SRL și BT Development Soporului SRL – care, conform codurilor CAEN, operează în zona afacerilor imobiliare.

Toate aceste firme au fost înregistrate cu sediul în Recea-Cristur, epicentrul unui proiect care a pornit cu promisiuni de dezvoltare rurală, dar s-a complicat într-un labirint cu mize multiple ce stă să se prăbuşească ”. Inițialele BT au și o logică: fiul unuia dintre fondatorii Băncii Transilvania a preluat administrarea grupului de firme, în defavoarea lui Toma Rus. Este vorba de Constantin „Titi” Jeican, fiul fondatorului BT, Constantin Jeican.

Vom reveni cu detalii.

