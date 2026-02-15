A intrat în obștea Mănăstirii Cozancea la 24 de ani

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a transmis, duminică, că trupul neînsuflețit al părintelui Climent Haralamb a fost depus în Paraclisul Arhiepiscopal de la Mănăstirea Argeșului, loc în care a slujit vreme de 7 decenii la racla Sfintei Mucenițe Filoteea.

Arhimandritul, cel mai înalt rang onorific preotesc pentru călugări în Biserica Ortodoxă, s-a născut în județul Botoșani. „Blândul şi smeritul duhovnic, arhimandritul Climent Haralamb, s-a născut în localitatea Lunca din județul Botoșani, la data de 4 aprilie 1923, într-o familie de buni creștini, cu frica lui Dumnezeu, ca al doilea prunc al familiei, din cei 7 dăruiți de Domnul Dumnezeu”, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei, pe Facebook.

Aceștia au mai adăugat: „A intrat de tânăr ca frate în obștea Mănăstirii Cozancea, în anul 1947, unde stareț la acea vreme era vestitul duhovnic Paisie Olaru, față de care a avut o permanentă admirație duhovnicească, păstrând cu sfințenie sfaturile primite în dar, și pe care le-a dăruit mai departe fiilor duhovnicești, în scaunul de spovedanie”.

A vizitat pentru prima dată Mănăstirea Curtea de Argeș în anul 1953

În anul 1948, acesta a fost tuns în monahism, iar în anii următori hirotonit ierodiacon și ieromonah. „Anul 1953, îl găsește viețuitor la Mănăstirea Cetățuia din Iași, după ce mai înainte refuzase invitația părintelui exarh și mare eclesiarh, Teoctist Arăpașu, viitorul Patriarh al României, de a lucra la registratura Mitropoliei Moldovei, întrucât avea un scris frumos și îngrijit”, potrivit sursei citate.

În anul 1953, vizitează pentru prima dată Mănăstirea Curtea de Argeș, slujind împreună cu Arhiereul Pavel Șerpe, la solicitarea căruia a revenit definitiv în 1956.

Părintele arhimandrit a fost distins, în 2023, cu Crucea Patriarhală, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru cele șapte decenii de slujire la racla Sfintei Mucenițe Filoteea.

Slujba de înmormântare va avea loc marți, 17 februarie, începând cu ora 12.00 la Paraclisul Arhiepiscopal din Curtea de Argeș.

