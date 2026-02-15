Ciolacu spune că ruperea coaliției este inevitabilă și îi cere lui Bolojan să scoată România din criză

Ciolacu a afirmat că nu exclude o rupere a coaliţiei, însă el nu recomandă acest lucru, pentru că o criză politică nu este de dorit în acest moment: „Nu exclud, dimpotrivă. Părerea mea este că lucrurile spre asta duc, spre ruperea actualei coaliţii, dar eu nu recomand, cu toate riscurile, nu recomand ruperea acestei coaliţii. Eu cred că trebuie discutat şi încercat până la capăt, pentru că o criză politică în România va agrava şi mai mult climatul economic, ceea ce noi nu ne permitem”.

Eu nu îndemn pe nimeni să iasă la guvernare, nici PSD-ul. Nu știu, dacă aș fi chemat la partid să votez, cum aș vota. Nu știu, vom vedea în momentul respectiv. Dacă orice cale de dialog se închide, aș vota pentru ieșirea de la guvernare. Marcel Ciolacu, președinte CJ Buzău:

Fostul premier a precizat însă că România traversează un moment critic, iar nemulțumirile au ajuns mult prea departe sub conducerea premierului Bolojan. „Momentul critic este în acest moment. S-a ajuns mult prea sus cu acest scandal. Sunt atacuri zilnice din toate direcţiile. Primul ministru ar trebui să aibă o discuţie el cu el, în primul rând şi mâine să se ducă la coaliţie și să găsească soluţiile cele mai bune pentru ca România, după ce a băgat-o în recesiune, să nu intre şi într-o criză politică”, a adăugat Marcel Ciolacu.

El a subliniat că primirea partidului condus de Dominic Fritz la guvernare în iunie 2025 „a fost o mare greşeală” și că „nu aş fi acceptat intrarea USR-ului la guvernare”.

Fostul președinte PSD a mai afirmat că sunt tensiuni politice şi sociale extrem de mari, după majorarea taxelor și impozitelor, iar în acest context a spus: „Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem la alegeri anticipate”.

Amintim că, pe 5 mai, Marcel Ciolacu și-a dat demisia din funcția de premier după ce Crin Antonescu, susținut de fosta coaliție PSD-PNL-UDMR, a ieșit abia pe locul trei în turul 1 al alegerilor prezidențiale 2025. Apoi, pe 20 mai, Marcel Ciolacu și-a dat demisia și de la șefia PSD. Acum, Ciolacu este președintele Consiliului Județean Buzău.

Potrivit acordului politic semnat pe 23 iunie 2025, PNL dă premierul în perioada iunie 2025-aprilie 2027, iar PSD va prelua conducerea Guvernului între aprilie 2027-decembrie 2028.

Nu doar PSD este împotriva lui Bolojan, ci și o parte din propriul partid, dar și UDMR

Amintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este extrem de complicată. PSD este principalul adversar al premierului, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut în ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Mai mult, Libertatea a anunțat pe 19 ianuarie că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, s-a revoltat împotriva măsurilor luate de Bolojan contra celor vulnerabili și i-a cerut șefului său de partid într-o ședință la Vila Lac să corecteze două măsuri luate de Guvern. Este vorba despre eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici și a pacienților oncologici și eliminarea prevederilor care permit reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Apoi, pe 2 februarie, Bolojan a fost contestat de încă un prim-vicepreședinte, Adrian Veștea, și a fost blocat la votul pentru demiterea unor șefi de filiale.

Faptul că nemulțumirile în PNL cresc și că nu au fost cazuri singulare a fost evidențiat și de europarlamentarul Rareș Bogdan, care a dat semnalul revoltei împotriva lui Bolojan încă de la jumătatea lunii ianuarie și a spus că „din momentul ăsta voi vorbi” după o tăcere de mai bine de un an.

De asemenea, pe 3 februarie, președintele UDMR, Kelemen Hunor, unul dintre puținii aliați ai lui Ilie Bolojan în coaliție, și-a retras practic sprijinul pentru premier, anunțând că inițiază oficial posibilitatea ca autoritățile locale să poată reduce taxele și să reintroducă facilitățile fiscale.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.