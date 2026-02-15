La mijloc de februarie, în piețele din București au început să apară producătorii din Giurgiu și Dâmbovița, cu primele tranșe de varză nouă. Mai scumpă cu trei lei decât anul trecut.

Tarabele piețelor încep să prindă culoare în așteptarea primăverii: salată, ceapă proaspătă, ridichi de lună, toate sunt aliniate la dungă. Lângă ele, ca niște mingi de fotbal lucioase, stau primele căpățâni de varză nouă.

„Costuri, motorină, Bolojan, ăștia… Varza-i varză”

Cu frunza subțire, de un verde strălucitor, încă umedă de la stropirea negustorilor grăbiți să-și învioreze marfa, căpățânile sunt cântărite din priviri de clienți.

„Zece lei kilogramul, doamnă. E varză nouă, fragedă”, spune un vânzător cu șorț, ridicând una dintre căpățâni ca pe un trofeu. Femeia oftează scurt: „Anul trecut era șapte. Țin minte că am luat pentru sarmale de post”.

Bărbatul ridică din umeri, zâmbind: „Anul trecut e anul trecut, anul ăsta e anul ăsta. Costuri, motorină, Bolojan, ăștia… Varza-i varză! Dai un ban, dar e marfă nouă”.

„Dați un ban, dar știți că mâncați”

Culoarul de legume din orice piață e plin de voci suprapuse. O bătrână cu cărucior verifică lista de acasă, un domn se oprește să cumpere jumătate de kilogram de nuci. Când vede însă varza de Giurgiu, scoate instant telefonul din buzunar.

„O pun pe grupul de familie! Ne-am tehnologizat. Avem WhatsApp d-ăsta”, spune amuzat. „Dați un ban, dar știți că mâncați”, intervine vânzătorul, care tocmai a încasat 27 de lei pentru o varză proaspăt vândută.

Varza nouă se găsește pe tarabele piețelor din București. Foto: Libertatea

Producătorii spun că marfa e adusă din solarii încălzite devreme, cu cheltuieli mai mari decât în sezoanele trecute.

„Am riscat mult anul ăsta. Ba frig, ba ploi… Cine a scos varză timpurie a băgat bani serioși”, explică un agricultor venit cu duba din Giurgiu.

„Haideți la varză nouă! Fragedă, românească”

Puțini cumpărători pleacă, totuși, cu câte o căpățână de varză în sacoșă. Nu pentru toți primăvara intră oficial și în bucătărie. Unii caută pe tarabă o varză mai mică. „Fac o salată simplă, cu ulei și lămâie. De poftă”, spune o clientă grăbită.

În urma ei, vânzătorul strigă următorului curios: „Haideți la varză nouă! Fragedă, românească!”.

În condițiile în care românii consumă, în medie, peste 45 de kilograme de varză pe an, pe cap de locuitor, potrivit datelor oficiale. Cifră care confirmă că varza rămâne una dintre preferatele românilor.

Peste 600.000 de tone de varză, în 2025

Conform statisticilor, în România se cultivă varză pe aproximativ 37.000 de hectare, deși această suprafață a scăzut cu 10.000 de hectare față de acum un deceniu. Potrivit Institutului Național de Statistică, producția în ultimul an a trecut de 600.000 de tone.

În plus, în 2020, România se situa printre primele cinci țări europene ca volum de producție de varză.

Varza, una dintre cele mai cunoscute și răspândite legume, este folosită în alimentație din cele mai vechi timpuri. Având numeroase beneficii pentru sănătate, având un conținut ridicat de apă, dar valoroasă din punct de vedere nutrițional.

Bogată în vitamine, minerale, dar și în fibre, varza este un aliment sănătos, care poate fi mâncat de orice persoană, indiferent de vârstă sau stilul de viață.

