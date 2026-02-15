DRDP Braşov anunţă că ninge abundent pe mai multe drumuri naţionale din judeţul Harghita!

”Acţionăm cu utilajele de deszăpezire pe toate tronsoanele afectate. Circulaţi cu prudenţă”, transmit drumarii.

DRDP Buzău anunţă, de asemmenea, trafic îngreunat pe DN 2 (E85).

”Din cauza ploilor abundente, mari cantităţi de apă şi aluviuni s-au scurs de pe dealurile din zonă direct pe partea carosabilă, în dreptul localităţii Podgoria. Se circulă cu dificultate, firul de apă afectând aderenţa şi vizibilitatea”, au precizat drumarii.

Echipele de drumari acţionează pentru curăţarea şoselei şi restabilirea traficului în condiţii optime.

La rândul lor, autorităţile din Maramureş au anunţat că, pe DN18, în Pasul Gutâi, s-au prăbuşit pietre de pe versant.

”Zona este cunoscută cu posibilitate de prăbuşire, mai ales în perioadele de ingheţ-dezgheţ.Versantul este abrupt. Pietrele prăbuşite pe partea caritabilă nu au surprins vehicule în trafic”, a transmis Prefectura Maramureş.

Angajaţii de la districtul de drumuri naţionale s-au deplasat în zonă şi au intervenit cu utilaje pentru îndepărtarea bolovanilor prăbuşiti pe partea carosabilă şi curăţarea acesteia.

Până la finalizarea intervenţiei traficul a fost dirijat de angajaţii de la drumurile naţionale.

