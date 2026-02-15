„România la clasa a doua. Prin prezența lui N. Dan în clubul privat al lui Trump (statutul de observator nu înseamnă nimic, contează prezența președintelui) alături, din toată Europa, de Ungaria, Bulgaria și Kosovo, România se consacră politic (nu militaro-strategic) în poziția de țară de clasa a doua, sau viteza a doua, în UE”, a scris CTP pe Facebook duminică, 15 februarie.

În acest context, el a adăugat că, în opinia sa, vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă, anunțată încă de anul trecută, este incertă: „Și nu e garantată deloc mult vânturata primire a lui N. Dan la Casa Albă. Din ce în ce mai în urma Poloniei, care nu se duce la Trump, dar păstrează respectul Americii și al Europei”.

Cristian Tudor Popescu a încheiat sarcastic, cu referire la poziția României în politica internațională, sugerând că, deși țara noastră nu exercită nicio influență, ar putea avea totuși un avantaj strategic sau un punct de interes în ochii altora datorită resurselor naturale. „Eu mai sper doar ca metalele astea rare, pe care le-am avea, să intereseze pe cineva”, a scris gazetarul în finalul editorialului.

Amintim că președintele SUA, Donald Trump, a inițiat în luna ianuarie un așa-numit „Consiliu pentru Pace”, prezentat a fi o inițiativă pentru promovarea păcii și a stabilității, destinată soluționării conflictelor globale, care va fi condusă pe viață de el. Țările invitate au mandate de trei ani, iar pentru a deveni membre permanente trebuie să plătească un miliard de dolari.

Aproximativ 60 de state au primit invitații, dar până acum au acceptat aproximativ 25. Foarte important, pentru că există temerea că acest „Consiliu pentru Pace” ar putea periclita munca Organizației Națiunilor Unite (ONU), marile puteri europene Franța, Germania, Italia și Marea Britanie au manifestat reticență față de structura propusă de Trump.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat duminică, 15 februarie, că a acceptat invitația lui Donald Trump și va merge pe 19 februarie la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, însă România va avea doar rolul de observator. Mai exact, țara noastră va participa la discuții, dar nu va avea drept de vot la deciziile finale.

